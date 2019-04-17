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Раскрыты детали споров по дебатам Порошенко и Зеленского 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
В избирательном штабе действующего президента Украины Петра Порошенко рассказали о своих предложениях касательно формата проведения дебатов на стадионе «Олимпийский». Брифинг транслировал канал «112 Украина».
В первую очередь, штаб Порошенко не устраивает наличие сцены, с которой будут выступать кандидаты. «По нашему убеждению, сцены вообще не должно быть. Сцена — это позиция нашего оппонента. С чем ассоциируется сцена? С концертом. Поэтому с нашей точки зрения, дебаты — это не концерт, не шоу-бизнес, речь идет о серьезных вещах», — сказал спикер штаба Олег Медведев.
Штаб также заявляет о необходимости разделения зрительской аудитории исходя из политических взглядов. «Очевидно, что на дебаты придут активные сторонники обоих кандидатов, которые очень за них переживают и болеют. Лучше из соображений безопасности, чтобы они сидели в разных секторах и чтобы в фан-зоне не было смешанной толпы», — считает Медведев.
Кроме того, команда Порошенко настаивает на увеличении времени дебатов, с 60 минут до 90. По их мнению, это позволит кандидатам более детально обсудить ключевые вопросы их предвыборных программ. «Надеемся, что наш оппонент сможет выдержать такой интеллектуальный марафон», — подытожил спикер президентского штаба.
Ранее стало известно, что Порошенко и Зеленский окончательно договорились по дебатам: между кандидатами и администрацией стадиона «Олимпийский» было заключено трехстороннее соглашение об аренде спорткомплекса на 19 апреля. До этого они в течение почти двух недель не могли договориться о дате проведения мероприятия.
Зрители смогут попасть на дебаты бесплатно по предварительной регистрации.
Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. Лидером первого тура, прошедшего 31 марта, стал Зеленский, набравший 30,24 процента голосов. Порошенко занял второе место с 15,95 процента голосов. Согласно данным последнего опроса, за Зеленского готовы проголосовать 72 процента избирателей, за Порошенко — 25 процентов.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко
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