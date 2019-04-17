В Донбассе экс-наемница «Малая» пожалела о прошлом и сдалась полиции

В Донецкой области бывшая наемница, получившая позывной «Малая», заявила о сотрудничестве с полицией. Об этом в среду, 17 апреля, сообщается на сайте Покровского отдела полиции региона.

По информации ведомства, девушка вступила в ряды вооруженного формирования «Восток» в 2015 году, когда ей было 18 лет. Отмечается, что украинку, беременную на тот момент, перевели в город Ясиноватая и доверили ей дежурство на блокпосту, а затем поставили охранять административное здание.

«Вместе с другими боевиками "Малую" несколько раз возили на полигон в село Крутая Балка, где все они получали автоматы и "оттачивали на мишенях свое мастерство"», — говорится в сообщении.

На последних неделях беременности девушка оставила военную часть и вернулась к родственникам в Украинск. В полиции она заявила, что «жалеет о своем прошлом» и готова к сотрудничеству.

Следствие рассматривает деятельность «Малой» в рамках уголовного производства по части 2 статьи 260 УК Украины («Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности»). В случае, если будет установлено отсутствие тяжких преступлений против мирного населения, дело может быть переквалифицировано, и девушка избежит наказания.

В апреле сообщалось о том, что украинская пулеметчица Яна Червоная с позывным «Ведьма» погибла в результате попадания мины в блиндаж на линии соприкосновения в Донбассе. Она служила в батальоне «Донбасс-Украина», который считается добровольческим подразделением, сформированным на базе армии. Президент Украины Петр Порошенко наградил ее посмертно орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после государственного переворота на Украине. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва указывает на голословность подобных заявлений.