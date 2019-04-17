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Решился. Депардье продает виллу 

Рамблер + ещё 2 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Французский актер Жерар Депардье выставил на продажу виллу в поселке Нешэн на границе Бельгии и Франции, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию RTL.
«Французский актер хочет избавиться от собственности, приобретенной в 2012 году, и где он организовал шумное новоселье. Недавно перед домом звезды были установлены уведомляющие о продаже табло», — сообщила телекомпания.
В 2018 году Депардье уже выставлял дом на продажу, но через некоторое время передумал с ним расставаться.
Актер планирует выручить за недвижимость 800 тысяч евро. Площадь дома составляет 350 квадратных метров, площадь участка, на котором стоит вилла — 1,03 гектара. В доме шесть спален и шесть ванных комнат.
Жерар Депардье приобрел виллу в бельгийском поселке Нешэн в 2012 году после того, как правительство Франции объявило о планах ввести «налог для богатых» в размере 75%.
В мире , Европа , Пожары , Жерар Депардье , РИА Новости , RTL Group , Бельгия , Франция
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