Решился. Депардье продает виллу

Французский актер Жерар Депардье выставил на продажу виллу в поселке Нешэн на границе Бельгии Франции , пишет РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию RTL.

«Французский актер хочет избавиться от собственности, приобретенной в 2012 году, и где он организовал шумное новоселье. Недавно перед домом звезды были установлены уведомляющие о продаже табло», — сообщила телекомпания.

В 2018 году Депардье уже выставлял дом на продажу, но через некоторое время передумал с ним расставаться.

Актер планирует выручить за недвижимость 800 тысяч евро. Площадь дома составляет 350 квадратных метров, площадь участка, на котором стоит вилла — 1,03 гектара. В доме шесть спален и шесть ванных комнат.

Жерар Депардье приобрел виллу в бельгийском поселке Нешэн в 2012 году после того, как правительство Франции объявило о планах ввести «налог для богатых» в размере 75%.