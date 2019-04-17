Стали известны расходы штабов Зеленского и Порошенко на дебаты

Предвыборные дебаты на НСК "Олимпийском" обойдутся примерно в 225 — 300 тысяч долларов, эти расходы избирательные фонды кандидатов в президенты Украины разделят поровну, сообщил представитель штаба кандидата Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Ранее представитель штаба действующего главы государства Олег Медведев заявил, что команды Порошенко и Зеленского заключили соглашение с НСК "Олимпийский" о проведении дебатов 19 апреля.

"Всего от 6 до 8 миллионов гривен (около 225 — 300 тысяч долларов по курсу нацбанка). То есть это, грубо говоря, 3-4 миллиона гривен (около 112 — 150 тысяч долларов по курсу Нацбанка) на проведение этого мероприятия (от одного кандидата — ред.). Это, конечно же, большие деньги, но я думаю, что в бюджете страны найдутся другие статьи, на которые стоило бы потратить эти ресурсы", — сказал Разумков в эфире телеканала "112. Украина".

Он добавил, что в первую очередь этих дебатов хотят оппоненты и кандидаты в президенты, поэтому "было бы неправильно нагружать государственный бюджет затратами на это мероприятие".

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие президент Украины Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский.

Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.