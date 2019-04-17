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Порошенко дал добро: Названо точное время дебатов с Зеленским 

Рамблер 22 минуты назад
Президент Украины Петр Порошенко дал согласие на то, что его дебаты с кандидатом на этот пост Владимиром Зеленским стартуют в 19:00. Об этом сообщает ТАСС.
Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Порошенко показал второй результат (15,95% голосов), Зеленский — первый (30,24%). Второй тур состоится 21 апреля.
В начале апреля Зеленский предложил Порошенко подебатировать на киевском стадионе «Олимпийский», который вмещает 80 тысяч зрителей.
«Стадион так стадион», — ответил ему действующий президент.
Позже Зеленский предложил провести дебаты 19 апреля, Порошенко согласился. Еще позже Зеленский предложил, чтобы дебаты стартовали в 19:00. Порошенко, как сообщает ТАСС, согласился вновь.
Между тем на прошлой неделе Порошенко предлагал Зеленскому подебатировать раньше 19 апреля. В четверг в прямом эфире канала 1+1 президент призвал кандидата в президенты приехать в студию в течение 40 минут и провести дебаты там же. Зеленский отказался, так как в тот момент находился в Париже.
Комментарии14
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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