Порошенко дал добро: Названо точное время дебатов с Зеленским

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Порошенко показал второй результат (15,95% голосов), Зеленский — первый (30,24%). Второй тур состоится 21 апреля.

В начале апреля Зеленский предложил Порошенко подебатировать на киевском стадионе «Олимпийский», который вмещает 80 тысяч зрителей.

«Стадион так стадион», — ответил ему действующий президент.

Позже Зеленский предложил провести дебаты 19 апреля, Порошенко согласился. Еще позже Зеленский предложил, чтобы дебаты стартовали в 19:00. Порошенко, как сообщает ТАСС, согласился вновь.

Между тем на прошлой неделе Порошенко предлагал Зеленскому подебатировать раньше 19 апреля. В четверг в прямом эфире канала 1+1 президент призвал кандидата в президенты приехать в студию в течение 40 минут и провести дебаты там же. Зеленский отказался, так как в тот момент находился в Париже.