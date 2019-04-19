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В ДНР рассказали о сложностях в переговорах с Киевом без Медведчука 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова в интервью РИА Новости заявила, что с представителями Киева сложно вести переговоры в Минске без главы политсовета украинской "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчука.
Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил СБУ рассмотреть целесообразность участия Медведчука в переговорах по освобождению пленных в Донбассе.
"С господином Медведчуком мы достигли достаточно много результатов. Хороших результатов, которые в первую очередь пошли во благо освобожденным. Я бы хотела, чтобы эти результаты продолжались. К сожалению, с переговорщиками, которые в отсутствие Медведчука приезжают в Минск как официальные представители (Киева. — Прим. ред.), очень сложно договариваться и приходить к таким результатам. Поэтому я все-таки хочу видеть в переговорном процессе тех людей, которые могут принимать решения и приносить результаты не только для своего государства, но и для людей, которые в них проживают", — сказала Морозова.
"Могу сказать по своей подгруппе: официальные представители, как Медведчук, так и (Ирина) Геращенко, практически не появляются на переговорном процессе. Приезжают вновь назначенные представители, которые говорят: у нас есть четкая директива, что вам сказать, и мы не уполномочены больше ничего здесь обсуждать. Как с ними можно найти какой-то компромисс? Поэтому мы ждем, призываем, настаиваем, чтобы в Минск начали ездить, конкретно в мою подгруппу, уполномоченные представители, которые будут искать компромисс и договариваться. Гуманитарную подгруппу нельзя направлять в политическое русло, там должны приниматься рабочие оперативные решения", — подчеркнула она.
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Комментарии
В мире , Украина , Дарья Морозова , Петр Порошенко , СБУ , РИА Новости , Минск
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