«Поколение»: эксперт назвала реальный срок «возрождения» Нотр-Дама

Собор Нотр-Дам не может быть восстановлен меньше, чем за 20-40 лет, заявила CBS преподаватель истории средневековой Европы в Кентском университете Эмили Герри.

Во время пожара, длившегося с вечера 15 апреля до утра 16-го, Собор Парижской Богоматери лишился большей части кровли и шпиля.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «хочет», чтобы Нотр-Дам был восстановлен за пять лет. Между тем Эмили Герри не считает, что это возможно.

«Восстановление займет около 40 лет. Может, 20, если мы будем очень быстрыми, но это продлится поколение. Это потребует огромного совместного усилия, а стоить будет непомерно», — уверена она.

Профессор Герри объяснила, что сложность восстановления Собора Парижской Богоматери — в поиске стройматериалов и строителей, которые владеют техниками почти тысячелетней давности.

Так, кровля Нотр-Дама была сделана из древнего дуба. Для замены 13 тысяч балок, из которых состоял потолок, потребуется около трех тысяч высоких и старых деревьев, однако сейчас дубовые леса Европы не столь обширны, высоки и стары.

По словам Герри, стены храма и пространство над его сводом и вокруг него должны быть восстановлены и усилены «тоннами, тоннами и тоннами» известняка из «лучших» карьеров. Более того, он должен быть добыт вручную, как это происходило первоначально, в 12 веке, ради однородного эффекта.