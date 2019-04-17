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На Украине заявили, что Россия может устроить очередной газовый кризис 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия может устроить очередной газовый кризис, так как это в её стиле. Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.
«То, что «Северный поток-2» не заработает 1 января следующего года, это очевидно, к этому готовы уже все. Для россиян это, наверное, даже возможность. И они, по моему прогнозу, пытаются воспользоваться тем фактом, что «Северного потока-2» нет, и могут устроить очередной газовый кризис, это очень в их стиле», — заявил он.
Коболев назвал ситуацию с «Северным потоком-2» тяжёлой.
В конце марта глава «Нафтогаза» заявил, что отказ Дании согласовать прохождение маршрута «Северного потока — 2» приведёт к тому, что газопровод не заработает в заявленный срок — 1 января 2020 года.
В середине апреля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG заявила, что Дания, затягивая решение по заявкам на строительство «Северного потока — 2» в своих водах, подрывает доверие инвесторов, а требование подать заявку по третьему маршруту газопровода можно рассматривать как попытку задержать реализацию проекта.
Ранее ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с Nation News объяснил заявление замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко о том, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу из-за неготовности «Северного потока — 2».
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В мире , Украина , Нафтогаз , Фонд национальной энергобезопасности , Финансовый университет
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