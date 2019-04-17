Зеленский раскритиковал Порошенко за подготовку к дебатам на стадионе в Киеве

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский раскритиковал штаб своего конкурента, действующего главы государства Петра Порошенко за намерение установить альтернативную сцену на киевском стадионе "Олимпийский" для проведения дебатов 19 апреля. Об этом говорится в видеообращении кандидата, размещенном в Facebook.

"Что они хотят? Вот мы устанавливаем сцену, они хотят сейчас возвести другую сцену. Где вы видели такие дебаты в мире, как вы представляете дебаты двух кандидатов на двух сценах? Они продолжают делить людей", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что его сторонники — все граждане Украины, и что его команда не будет менять условия проведения дебатов.

"Они против свободного доступа людей, а для нас это главное условие. Поэтому дебаты-2019 19 апреля в 19:00, свободный доступ, распространение билетов начинается прямо сейчас на сайте дебаты.2019.org.ua", — сказал Зеленский.

Штабы кандидатов в президенты во вторник договорились об аренде спортивного комплекса "Олимпийский" 19 апреля. В штабе Зеленского заявляли, что вход на стадион в день дебатов будет бесплатным, а стоимость проведения мероприятия составит составит 6-8 млн гривен ($220-296 тыс.). Однако открытым остается пока вопрос о количественном представительстве на дебатах сторонников обоих участников.