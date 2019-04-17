Режиссеру скандального фильма о педофилии Майкла Джексона грозит иск

Как отмечается, об этом он заявил в ходе дискуссии в Гарвардской школе права, где обсуждался разразившийся скандал вокруг поп-певца.

"Эти люди придумали эту чертову историю, потому что хотели денег, и мы это так не оставим", — подчеркнул Джон Бранка.

Он добавил, что вышедший фильм стал полной неожиданностью, поскольку снимался тайно. У представителей Майкла Джексона не было никакой возможности опровергнуть неточную информацию и представить свою версию событий.