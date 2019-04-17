Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Режиссеру скандального фильма о педофилии Майкла Джексона грозит иск 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Соисполнитель завещания Майкла Джексона Джон Бранка подумывает о том, чтобы подать в суд на режиссера фильма "Покидая Неверленд" Дэна Рида. Об этом сообщает Billboard.
Как отмечается, об этом он заявил в ходе дискуссии в Гарвардской школе права, где обсуждался разразившийся скандал вокруг поп-певца.
"Эти люди придумали эту чертову историю, потому что хотели денег, и мы это так не оставим", — подчеркнул Джон Бранка.
Он добавил, что вышедший фильм стал полной неожиданностью, поскольку снимался тайно. У представителей Майкла Джексона не было никакой возможности опровергнуть неточную информацию и представить свою версию событий.
Газета.Ru: последние новости
"Известия": Винник написал обращение к Путину Порошенко пообещал отправить в отставку всех губернаторов Клинцевич ответил Помпео на слова о вмешательстве в венесуэльские дела
В мире , Майкл Джексон , Джон Бранка , Дэн Рид
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо точное время дебатов Порошенко с Зеленским60
«Состояние очень тяжелое»: раскрыты детали госпитализации Быкова98
Мертвые утки: за что выслали российских дипломатов23
Артиллеристы ЧФ подготовились к авиаударам по Крыму6
Подозрение на инсульт: Дмитрий Быков впал в кому146
Видео
Тушили неправильно: Лужков о пожаре в Париже
Происшествия
Медведь в Оренбургской области вышел на прогулку
Общество
Дети устроили заплыв на плотах на детской площадке
Общество
Названо точное время дебатов Порошенко с Зеленским
В мире Украина
«Мне сказали, что я пьян». Панкратова-Черного сняли с рейса
Общество
«Состояние очень тяжелое»: раскрыты детали госпитализации Быкова
Общество Шоу-бизнес
«С пузом и седой»: скандал Гузеевой с мужем вырезали из эфира
Шоу-бизнес
Неудавшиеся киллеры: Зеленского хотели «убить»
Украина В мире
700 миллионов евро: как помогли Нотр-Даму
В мире
Артиллеристы ЧФ подготовились к авиаударам по Крыму
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение