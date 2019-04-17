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ABC: Белый дом готовит «агрессивный» ответ на публикацию доклада по «российскому делу» 

Газета.Ru 1 час назад
Администрация Белого дома ожидает публикации отредактированного генпрокурором доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США и намерена "агрессивно" на нее ответить, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.
На телеканале напомнили, что публикация документа ожидается в четверг, 18 апреля. По данным источников, в этот же день будет опубликовано заявление пресс-секретаря Белого дома по поводу доклада.
В ABC добавили, что президент США Дональд Трамп не собирается читать весь доклад и ознакомится только с тезисами, которые представят ему его помощники.
Ранее Трамп заявлял, что он не беспокоится по поводу публикации доклада по "российскому делу".
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В мире , Видео , США , Дональд Трамп , Администрация США , телеканал АВС
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