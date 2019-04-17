Американист назвал страны, которые «на очереди» у США после Венесуэлы

Последний визит госсекретаря США Майка Помпео к границе Венесуэлы Колумбии свидетельствовал об отсутствии у Соединенных Штатов плана действий в регионе, говорится в статье, опубликованной американским изданием Washington Examiner.

Во время визита Помпео говорил о поддержке американским правительством беженцев, несколько раз потребовал отставки президента Венесуэлы Николаса Мадуро , а также пригрозил введением новых санкций, но, тем не менее, у госсекретаря не было четкого плана, считает автор статьи.

Он добавляет, что США использовали все свои дипломатические "карты", поддержав оппозиционера Хуана Гуаидо и признав его временным президентом Венесуэлы. Такой план мог сработать только в том случае, если бы он заручился поддержкой военных, однако Мадуро продолжает контролировать армию.

Вашингтон надеется "задушить" правительство Мадуро санкциями, но тот плотно контролирует армию и государственные органы, поэтому экономические ограничения вряд ли изменят ситуацию. Таким образом, США остаются без настоящего плана действий, сказано в статье.

Эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН , американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию вокруг Венесуэлы.

"Очевидно, что "с наскока" сменить режим в Венесуэле не получилось. И из практики госпереворотов понятно, что если сразу сменить режим не вышло, то теперь уже время работает на Мадуро против Гуаидо. Американцы, действительно, оказались в патовой ситуации. Они вряд ли пойдут на прямое широкомасштабное вторжение, которое может стать для США "вторым Вьетнамом". Да и сам Трамп — не сторонник широкомасштабных военных интервенций: любая кампания станет бременем для бюджета США, а Трамп "считать копеечку" любит. Действовать чужими руками, то есть заставить Колумбию и Бразилию осуществить этот план, пока не получается. Ликвидировать лично Мадуро в ходе спецоперации — это тоже пока не предпринимается. Из опыта ЦРУ мы помним, сколько было покушений на (кубинского лидера Фиделя) Кастро. Но Мадуро позаботился о своей системе безопасности, так что этот вариант, очевидно, тоже не проходит", — сказал Константин Блохин.

Тем не менее, считает он, США Венесуэлу в покое не оставят.

"Несмотря на все санкции, несмотря на единогласное неприятие Западом режима Мадуро, он остается у власти и демонстрирует высокую степень политической выживаемости, а народ Венесуэлы от оппозиции и лично от Гуаидо начинает уставать. Поэтому очевидно, что ситуация развивается не по плану США. И все же, я думаю, что Венесуэлу в покое не оставят, а на очереди и Никарагуа, и Куба. Но из этих трех стран главным призом, "сокровищницей" является именно Венесуэла ввиду своей богатейшей ресурсной базы", — отметил Константин Блохин.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным руководителем государства. Ряд стран во главе с США заявили о признании Гуаидо. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.