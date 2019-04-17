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Порошенко озвучил планы по гармонизации украинских законов с европейскими 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Действующий президент Украины Петр Порошенко отметил, что нужно делать, чтобы реализовать на Украине все необходимые реформы, которые бы гармонизировали украинское законодательство с европейским.
"Сегодня конституция четко требует, чтобы и президент, и Верховная рада, и правительство Украины делали все возможное для того, чтобы были проведены все необходимые реформы, которые гармонизировали наше законодательство с европейским, и я четко знаю, по каким секторам мы уже договорились с европейской комиссией насчет программы сотрудничества", — отметил Порошенко в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.
Первым сектором он назвал энергетику, имея в виду компромисс по поводу "Северного потока-2" и энергетическую независимость Украины.
"Второе — это цифровой союз. Развитие IT-сектора, чтобы Украина стала полноценной частью дигитальной (цифровой — ред.) Европы. Третье — это продолжение работы по таможенному Шенгенскому союзу…" — сказал Порошенко.
Четвертым сектором президент Украины назвал инвестиционную привлекательность, чтобы прямые иностранные инвестиции попали на Украину.
"Первыми шагами будет то, чтобы на пушечный выстрел никакие правоохранительные органы приблизиться к бизнесу не могли", — сказал президент Украины, отметив начало работы национальной службы финансовой безопасности.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие президент Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.
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В мире , Европа , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Правительство Украины , МВД , Верховная Рада
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