Порошенко озвучил планы по гармонизации украинских законов с европейскими

Действующий президент Украины Петр Порошенко отметил, что нужно делать, чтобы реализовать на Украине все необходимые реформы, которые бы гармонизировали украинское законодательство с европейским.

"Сегодня конституция четко требует, чтобы и президент, и Верховная рада, и правительство Украины делали все возможное для того, чтобы были проведены все необходимые реформы, которые гармонизировали наше законодательство с европейским, и я четко знаю, по каким секторам мы уже договорились с европейской комиссией насчет программы сотрудничества", — отметил Порошенко в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.

Первым сектором он назвал энергетику, имея в виду компромисс по поводу "Северного потока-2" и энергетическую независимость Украины.

"Второе — это цифровой союз. Развитие IT-сектора, чтобы Украина стала полноценной частью дигитальной (цифровой — ред.) Европы. Третье — это продолжение работы по таможенному Шенгенскому союзу…" — сказал Порошенко.

Четвертым сектором президент Украины назвал инвестиционную привлекательность, чтобы прямые иностранные инвестиции попали на Украину.

"Первыми шагами будет то, чтобы на пушечный выстрел никакие правоохранительные органы приблизиться к бизнесу не могли", — сказал президент Украины, отметив начало работы национальной службы финансовой безопасности.