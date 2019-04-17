В Индонезии пройдут президентские и парламентские выборы

Выборы президента и депутатов двух палат парламента пройдут в среду в Индонезии . Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (03:00 мск), отдать свой голос на них смогут почти 193 млн из 260 млн жителей крупнейшего мусульманского государства в мире.

На высший государственный пост претендуют два кандидата: действующий индонезийский президент Джоко Видодо, а также генерал запаса Прабово Субианто. Согласно конституции, на выборах также будет избран вице-президент страны. Политический союз нынешнему лидеру составил 75-летний Мааруф Амин, бывший руководитель одной из крупнейших в мире мусульманских (суннитских) организаций "Нахдатул Улама", численность которой составляет около 80 млн человек. Ему будет противостоять 49-летний бизнесмен Сандиагом Уно, который входит в число богатейших людей страны.

В общей сложности в выборах примут участие 245 тыс. кандидатов, представляющих 16 политических партий.

Опросы перед выборами

Видодо уже соперничал с Прабово на прошлых выборах пять лет назад, и тогда он одержал непростую победу с перевесом около 5%. Абсолютно все опросы общественного мнения, которые проводились в ходе нынешней предвыборной гонки, свидетельствовали о значительном преимуществе действующего президента. Наиболее пессимистичные исследования показывали, что Видодо пользуется поддержкой как минимум 49% избирателей, при том, что его соперник — 37%.

По данным авторитетного местного Института концептуальных исследований, почти 12% избирателей пока не сделали свой выбор, поэтому кандидаты до последнего дня активно боролись за эту социальную группу, основу которой составляет молодежь.

Внимание внутренним проблемам

Основой предвыборной кампании Видодо стал тезис о референдуме о доверии правительству. После прихода к власти он начал крупномасштабный проект по модернизации и созданию инфраструктуры, который включает строительство новых аэропортов, прокладку железнодорожных и скоростных магистралей, развитие общественного транспорта и многое другое. Стоимость генерального плана оценивается в 150 млрд долларов, при этом лишь около 15 млрд долларов выделяются из бюджета, остальные средства должны привлекаться за счет иностранных инвесторов.

Примечательно также, что в прошлом году в Индонезии был зафиксирован самый низкий в истории уровень бедности — 9,8% от общего числа жителей.

Прабово критикует Видодо за то, что не сдержал предвыборных обещаний о ежегодном экономическом росте на уровне 7%. Однако за пятилетие его пребывания у власти рост ВВП не опускался ниже отметки в 5%. Ведущие экономические агентства прогнозируют, что при сохранении нынешних темпов развития к 2045 году Индонезия станет 4-й крупнейшей экономикой мира.

При этом во время предвыборной кампании ни один из кандидатов не заострял внимания на международных проблемах. По мнению международных наблюдателей, вне зависимости от исходов голосования Джакарта сохранит прежний внешнеполитический курс, ориентированный в первую очередь на сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), дальнейшее расширение экономического партнерства с Китаем, а также поддержание тесных контактов с влиятельными странами мусульманского мира.

Повышенные меры безопасности

Как сообщил пресс-секретарь национальной полиции Дэди Прасетио, безопасность на выборах будут обеспечивать свыше 272 тысяч сотрудников полиции, а также более 68 тысяч военнослужащих. Кроме того, для соблюдения порядка на избирательных участках будет привлечено почти 1 млн госслужащих. По его словам, основное внимание будет уделено столице, а также провинциям Папуа, Центральный Сулавеси, а также Западная Ява. "Эти регионы являются наиболее "взрывоопасными", поскольку кандидаты на высший государственный пост имеют там примерно одинаковое число сторонников", — сообщил представитель правоохранительных органов

Между тем, по поступающей информации, Прабово Субианто уже призвал своих сторонников не признавать результаты выборов в случае своего поражения, а также пообещал вывести на улицы "десятки тысяч несогласных с итогами голосования".

Подсчет голосов

Почти 810 тысяч избирательных участков закроются по всей стране в 13:00 по местному времени (09:00 мск), после чего начнется подсчет голосов. Как ожидается, первые неофициальные результаты, которые тем не менее смогут объективно показать картину голосования, появятся к концу дня. Вместе с тем Центральная избирательная комиссия начнет официальное оглашение итогов выборов только 25 апреля.

Выборы пройдут в один тур, для победы на них кандидатам потребуется простое большинство голосов.