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Гуайдо обвинил администрацию Мадуро в геноциде народа Венесуэлы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обвинил администрацию президента Николаса Мадуро в геноциде населения Боливарианской Республики, в результате которого якобы погибли 7 млн человек.
По словам венесуэльского оппозиционера, «прибытие [в страну] гуманитарной помощи означает существование гуманитарного кризиса», передает ТАСС.
«Значит, режим признает наличие кризиса. Они признаются, что спровоцировали геноцид, в результате которого 7 млн венесуэльцев погибли», — заявил Гуайдо в эфире телеканала TVV.
По его словам, помощь пришла якобы потом, потому что власти республики «разрушили систему здравоохранения».
«Мы будем настаивать на том, чтобы гуманитарная помощь дошла до самых нуждающихся слоев. Надеемся, что Красный Крест не проявит политическую ангажированность», — добавил Гуайдо.
Напомним, в первое воскресенье апреля на «антиимпериалистический марш» в Венесуэле вышли свыше 5 млн сторонников Николаса Мадуро, которого Гуайдо собирается свергнуть.
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В мире , Конфликты , Николас Мадуро , Администрация Президента РФ , Международный комитет Красного Креста , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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