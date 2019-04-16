Загадочный НЛО сняли на видео в Техасе

Пользователи Сети гадают, что это — корабль инопланетян или может быть даже сверхсекретный американский военный самолет TR-3B Black Manta.

Жительница Техаса со своим женихом запечатлели на видео необычные огни в небе над своим домом. Женщина, которая убеждена, что ей удалось снять нечто внеземного происхождения за кадром спорит с мужчиной, пытающимся отстоять, что это всего лишь вертолет.

Авторы видео опубликовали его в соцсетях с вопросом, что же это все-таки может быть. На записи видно, как три ярких огня светятся на фоне ночного небосклона. Они образуют треугольник, при этом в какой-то момент один из них потухает, затем становится не видно и другие огоньки, но потом два из них вновь появляются в небе.

При этом, по словам американки, казалось, что огни «медленно вращались, когда поднимались все выше и выше», пока не погасли один за другим. Инцидент произошел 11 апреля около 21.15 вечера по местному времени.

Видеозаписью заинтересовался популярный конспиролог Тайлер Глокнер, который и вовсе предположил, что на кадрах сверхсекретный самолет TR-3B Black Manta, обладающий антигравитационной установкой, который якобы разрабатывается для ВВС США, однако сами военные так ни разу и не подтвердили существование этого проекта.