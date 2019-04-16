В КНР в эмбрион обезьяны внедрили ген человеческого мозга. По словам китайских ученых, это резко усилило умственные способности приматов. И хотя власти страны строго осудили эксперимент, сложно себе представить, что подобные операции могут проходить без согласования с чиновниками, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».
Тем временем известнейший китайский бизнесмен, миллиардер Джек Ма назвал «огромным благословением» для своих сотрудников (и сотрудников других компаний в КНР) возможность работать 12 часов в день 6 дней в неделю в связи с резко усилившейся конкуренцией на рынке труда.
«В мире технологий сегодня многие люди сидят без работы или работают под угрозой скорого сокращения из-за возможного закрытия компаний. По сравнению с ними я чувствую себя счастливчиком, я не жалею, что работаю по 12 часов в день, я бы никогда не стал менять эту часть своей жизни», — заявил Ма.