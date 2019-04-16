Порошенко заявил, что за него готовы проголосовать 40% украинцев

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 40% процентов украинцев готовы проголосовать за его кандидатуру во втором туре выборов, он будет бороться за каждый голос.

"Примерно 60% по состоянию на сейчас готовы поддержать моего оппонента, 40% готовы поддержать меня. Я хочу поблагодарить эти 40%, я хочу сказать, что я очень ценю вашу поддержку и очень благодарен за то доверие, которые вы мне даете. И 60% пока определились голосовать за моего оппонента. Друзья, я буду бороться за каждый ваш голос ", — заявил Порошенко во вторник в эфире телеканала "112 Украина".

Он добавил, что будет пытаться донести до граждан информацию о возможностях, которые открываются перед страной в ближайшие пять лет.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие президент Порошенко и лидер первого тура Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.