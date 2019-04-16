Лукашенко назвал свой визит в Турцию новой вехой в отношении стран

«Люди ждут новой вехи… и наша сегодняшняя встреча положила начало новому уровню взаимоотношений во всех сферах», — заявил Лукашенко во время совместной пресс-конференции с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он подчеркнул, что отношения с Турцией являются для Белоруссии «абсолютным приоритетом» и у сторон нет разногласий ни по одному вопросу.

Белорусский лидер также объявил об открытии в Турции азербайджано-белорусского предприятия по сборке тракторов Минского тракторного завода.

Отмечается, что по итогам переговоров стороны подписали межправительственные соглашения о сотрудничестве в сфере образования, юстиции и оборонной промышленности

Ранее сообщалось о прибытии Лукашенко в Анкару для переговоров с турецким лидером.