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Лукашенко назвал свой визит в Турцию новой вехой в отношении стран 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе официального визита в Анкару заявил о начале нового этапа в отношениях с Турцией. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Люди ждут новой вехи… и наша сегодняшняя встреча положила начало новому уровню взаимоотношений во всех сферах», — заявил Лукашенко во время совместной пресс-конференции с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Он подчеркнул, что отношения с Турцией являются для Белоруссии «абсолютным приоритетом» и у сторон нет разногласий ни по одному вопросу.
Белорусский лидер также объявил об открытии в Турции азербайджано-белорусского предприятия по сборке тракторов Минского тракторного завода.
Отмечается, что по итогам переговоров стороны подписали межправительственные соглашения о сотрудничестве в сфере образования, юстиции и оборонной промышленности
Ранее сообщалось о прибытии Лукашенко в Анкару для переговоров с турецким лидером.
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В мире , Реджеп Эрдоган , Александр Лукашенко , Анкара , Турция
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