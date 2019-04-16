Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе официального визита в Анкару заявил о начале нового этапа в отношениях с Турцией. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Люди ждут новой вехи… и наша сегодняшняя встреча положила начало новому уровню взаимоотношений во всех сферах», — заявил Лукашенко во время совместной пресс-конференции с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Он подчеркнул, что отношения с Турцией являются для Белоруссии «абсолютным приоритетом» и у сторон нет разногласий ни по одному вопросу.
Белорусский лидер также объявил об открытии в Турции азербайджано-белорусского предприятия по сборке тракторов Минского тракторного завода.
Отмечается, что по итогам переговоров стороны подписали межправительственные соглашения о сотрудничестве в сфере образования, юстиции и оборонной промышленности
Ранее сообщалось о прибытии Лукашенко в Анкару для переговоров с турецким лидером.