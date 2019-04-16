Трамп посочувствовал Макрону из-за пожара в Нотр-Даме

Американский лидер Дональд Трамп выразил соболезнования французскому коллеге Эммануилу Макрону из-за пожара в соборе Парижской Богоматери, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что Трамп позвонил Макрону и поддержал его. Кроме того, американский президент предложил Франции помощь в восстановлении Нотр-Дама.

До этого стало известно, что в результате пожара в соборе обрушились две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.