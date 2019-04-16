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Трамп посочувствовал Макрону из-за пожара в Нотр-Даме 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Американский лидер Дональд Трамп выразил соболезнования французскому коллеге Эммануилу Макрону из-за пожара в соборе Парижской Богоматери, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.
Отмечается, что Трамп позвонил Макрону и поддержал его. Кроме того, американский президент предложил Франции помощь в восстановлении Нотр-Дама.
До этого стало известно, что в результате пожара в соборе обрушились две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.
Ранее сообщалось, что в МВД Франции заявили о новых рисках обрушения Нотр-Дама.
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В мире , Европа , США , Дональд Трамп , МВД , Reuters
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