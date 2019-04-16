Госдеп анонсировал визит в Россию спецпредставителя США по КНДР

Отмечается, что в ходе поездки Бигэн намерен провести ряд встреч с официальными лицами из России, с которыми он планирует обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

"Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн посетит Москву с 17 по 18 апреля, чтобы встретиться с российскими официальными лицами и обсудить усилия, направленные на достижение окончательной и полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи", — говорится в сообщении Госдепа США.