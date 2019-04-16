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Госдеп анонсировал визит в Россию спецпредставителя США по КНДР 

Газета.Ru + ещё 1 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Специальный представитель Соединенных Штатов по Северной Корее Стивен Бигэн приедет с визитом в Россию 17-18 апреля, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского Госдепартамента.
Отмечается, что в ходе поездки Бигэн намерен провести ряд встреч с официальными лицами из России, с которыми он планирует обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
"Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн посетит Москву с 17 по 18 апреля, чтобы встретиться с российскими официальными лицами и обсудить усилия, направленные на достижение окончательной и полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи", — говорится в сообщении Госдепа США.
Ранее СМИ назвали новую дату приезда северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию.
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