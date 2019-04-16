Штабы Порошенко и Зеленского заключили соглашение о дебатах

«Сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК Олимпийский, представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это — трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля», — передает его слова Korrespondent.net.

Он отметил, что штабы кандидатов продолжат переговоры относительно регламента дебатов вечером во вторник.

«Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы — на проведение полноценной дискуссии», — сказал Медведев.

Отмечается, что Порошенко согласен на «содержательную несколькочасовую дискуссию, а не феерическое шоу».

Накануне Порошенко предложил своему сопернику по второму туру выборов Владимиру Зеленскому провести дебаты на стадионе «Олимпийский» 19 апреля с 16.00 до 18.00. Также предполагаются дебаты на Общественном ТВ.

Шоумен изначально предлагал провести дебаты на стадионе «Олимпийский» 19 апреля, однако Порошенко вместо этого позвал его на стадион 14 апреля, прибыл туда и требовал от оппонента приехать в течение 50 минут.