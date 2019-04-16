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Украина подала на Россию в Международный трибунал по морскому праву 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву применить в отношении России временные меры с целью немедленного освобождения украинских военно-морских судов и моряков, задержанных Россией в Черном море, сообщает МИД Украины.
«В соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет, а это означает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и подвергать судопроизводству. Захват Россией судов Украины в Черном море, продолжающееся содержание судов и членов их экипажей, а также попытка уголовного преследования 24 украинских моряков грубо нарушает UNCLOS», — говорится в сообщении на сайте МИДа.
Отмечается, что Украина уведомила Россию о начале обязательного арбитражного производства в соответствии с UNCLOS после «нескольких месяцев усилий, направленных на обеспечение освобождения своих военно-морских судов и необоснованного отказа России сделать это». В ведомстве утверждают, что украинские военнослужащие были подвергнуты в России «допросу и принудительным психологическим обследованиям». В случае признания моряков виновными им может грозить до шести лет лишения свободы, отмечается в сообщении.
Сообщается, что рассмотрение требования Украины о применении в отношении России временных мер пройдет ближайшие несколько недель.
Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины перешли госграницу России и были задержаны российскими пограничниками, после чего Москва выразила решительный протест Киеву в связи с грубым нарушением кораблями правил мирного прохода в Черном море.
В начале апреля постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявил, что альянс собрался гарантировать Украине проход через Керченский пролив. В МИД России ответили, что заявления НАТО по Керченскому проливу вызывают обострение ситуации перед вторым туром президентских выборов на Украине и являются подыгрыванием милитаристским лозунгам Порошенко.
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Комментарии3
В мире , Конфликты , Украина , МИД , ООН , НАТО
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