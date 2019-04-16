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Штаб Порошенко попросил ЦИК решить проблему места и времени проведения дебатов 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Штаб Петра Порошенко настаивает на том, чтобы Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины и "Общественное ТВ" удовлетворили запрос общества на проведение дебатов таким образом, чтобы могли встретиться оба кандидата в президенты. Об этом во вторник заявил на брифинге спикер штаба Порошенко Олег Медведев.
"И "Общественное ТВ", и ЦИК должны отреагировать на ситуацию, что сложилась, удовлетворить запрос на проведение дебатов и создать условия, чтобы кандидат [Порошенко] не оказался перед выбором — или не нарушить закон [и пойти на дебаты в студию ТВ], или нарушить закон и пойти на стадион", — отметил Медведев.
При этом спикер штаба подчеркнул, что "Порошенко будет придерживаться закона".
Медведев пояснил, что позиция штаба заключается в том, что нужно найти компромисс относительно времени и места проведения дебатов.
Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, согласно закону, назначены на вечер 19 апреля в студии "Общественного ТВ". Однако Зеленский заявил, что придет в 19:00 на дебаты на киевский стадион "Олимпийский", а Петр Порошенко отметил, что может прийти на стадион раньше, но вечером намерен быть студии общественного вещателя.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России
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