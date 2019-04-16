Штаб Порошенко попросил ЦИК решить проблему места и времени проведения дебатов

Штаб Петра Порошенко настаивает на том, чтобы Центральная избирательная комиссия ( ЦИК Украины и "Общественное ТВ" удовлетворили запрос общества на проведение дебатов таким образом, чтобы могли встретиться оба кандидата в президенты. Об этом во вторник заявил на брифинге спикер штаба Порошенко Олег Медведев.

"И "Общественное ТВ", и ЦИК должны отреагировать на ситуацию, что сложилась, удовлетворить запрос на проведение дебатов и создать условия, чтобы кандидат [Порошенко] не оказался перед выбором — или не нарушить закон [и пойти на дебаты в студию ТВ], или нарушить закон и пойти на стадион", — отметил Медведев.

При этом спикер штаба подчеркнул, что "Порошенко будет придерживаться закона".

Медведев пояснил, что позиция штаба заключается в том, что нужно найти компромисс относительно времени и места проведения дебатов.