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Пожар увеличил продажи романа Гюго «Собор Парижской Богоматери» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Продажи романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» возросли после пожара. Теперь книга входит в десятку самых популярных произведений на сайте Amazon.
Одно издание книги заняло третью строчку, а другое — восьмую. Кроме того, людей заинтересовал путеводитель по Парижу, сообщил телеканал BMF TV.
По данным канала, то же самое было после терактов 13 ноября. Тогда клиенты онлайн-магазинов начали скупать книги Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой».
Пожар в «Соборе Парижской Богоматери» начался вечером в понедельник. Люди увидели дым на крыше возле шпиля здания. С огнем боролись около 400 пожарных на протяжении девяти часов. К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Специалисты уверены, что причиной пожара стали реставрационные работы, так как возле собора возведены строительные леса. Но что конкретно вызвало огонь, пока не понятно.
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