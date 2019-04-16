В Израиле школьники нашли византийскую золотую монету возрастом 1600 лет

Редкую золотую монету, отчеканенную в Константинополе 1600 лет назад, нашли школьники на севере Израиля и передали в Управление древностей, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Четверо старшеклассников из кибуца Ифат во время тренировки по спортивному ориентированию в Изреельской долине обнаружили на земле древнюю золотую монету. О находке они сообщили своему учителю, который связался с Управлением древностей", — уточняется в сообщении.

Израильским специалистам удалось быстро идентифицировать монету и с высокой точностью установить дату ее чеканки — золотые монеты такого образца выпускались в обращение с 420 по 423 годы нашей эры, соответственно, возраст монеты — около 1600 лет. Находка оказалась не только древней, но и редкой, на территории Израиля такая монета обнаружена впервые.