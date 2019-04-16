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В Израиле школьники нашли византийскую золотую монету возрастом 1600 лет 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТАСС
Редкую золотую монету, отчеканенную в Константинополе 1600 лет назад, нашли школьники на севере Израиля и передали в Управление древностей, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"Четверо старшеклассников из кибуца Ифат во время тренировки по спортивному ориентированию в Изреельской долине обнаружили на земле древнюю золотую монету. О находке они сообщили своему учителю, который связался с Управлением древностей", — уточняется в сообщении.
Израильским специалистам удалось быстро идентифицировать монету и с высокой точностью установить дату ее чеканки — золотые монеты такого образца выпускались в обращение с 420 по 423 годы нашей эры, соответственно, возраст монеты — около 1600 лет. Находка оказалась не только древней, но и редкой, на территории Израиля такая монета обнаружена впервые.
"Поскольку монеты были очень ценными, люди старались не терять их. Мы очень благодарны ученикам и их наставнику, передавшим археологам историческую находку, за проявленную гражданскую позицию", — приводятся в сообщении слова руководителя отдел по борьбе с хищением древностей Нира Дистельфельда, вручившего старшеклассникам почетные грамоты управления.
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В мире , Израиль
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