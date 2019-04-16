Украинские националисты снесли памятник генералу Ватутину

Украинской повстанческой армии. Памятник командующему 1-м Украинским фронтом во время Великой Отечественной войны Николаю Ватутину снесли на Украине радикальные националисты, назвавшие военачальника «кровавым русским генералом». Ватутин принял активное участие в освобождении Киева и Правобережной Украины, а 15 апреля 1944 года умер от последствий тяжелого ранения, полученного в стычке с бойцами запрещенной в России

Памятник прославленному военачальнику Великой Отечественной войны, генералу армии Николаю Ватутину разрушили в одном из населенных пунктов Черниговской области Украины. Инцидент произошел в день 75-летия смерти военного от последствий ранения, полученного 28 февраля 1944 года в результате нападения из засады диверсионной группы Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (запрещена на территории России).

Как следует из паблика в Facebook организации ВГО «Сокол», к нападению на монумент причастны радикалы этого движения, которое позиционирует себя как «военно-спортивное общество», придерживающееся «украинского социал-национализма». В своем сообщении националисты отмечают, что Ватутин был включен Украинским институтом национальной памяти в список лиц, «причастных к борьбе против независимости Украины». Поэтому памятник «кровавому русскому генералу» был демонтирован в 30 км от границы с Россией в рамках декоммунизации, уточнили в «Соколе».

«Разрушение символов советско-московского тоталитаризма чрезвычайно болезненно воспринимается в соседней стране, — подчеркивается в заявлении. — Мы обещаем нашим врагам еще больше боли, а украинцам — окончательное очищение территории от вражеских символов».

В тексте также перечисляются «преступления», в которых, по мнению националистов-радикалов, повинен Ватутин. В сентябре 1920 года он, тогда еще простой красноармеец, воевал против остатков повстанческих отрядов Нестора Махно , в 1921-м — против украинских повстанцев на Полтавщине и в том же году вступил в РКП (б). При этом главным «злодеянием» Ватутина его противники назвали форсирование Днепра и штурм Букринского плацдарма осенью 1943 года, что привело к большим потерям.

«Говорят, немецкие пулеметчики сходили с ума от того, что постоянно расстреливали безоружных людей в штатском, однако на место убитых шли новые шеренги. Командиры частей хватали всех украинских детей 16-18 лет и без оружия и военной формы гнали их на немецкие пулеметы», — так трактуют те события активисты «Сокола».

Генерал Ватутин является одним из самых ненавидимых современными украинскими националистами советских полководцев.

В 1943-1944 годах в качестве командующего войсками 1-го Украинского фронта он принял самое деятельное участие в освобождении Киева и Правобережной Украины. Зачастую его солдатам и офицерам приходилось сражаться не только с оккупационными армиями, но и с подпольными боевыми группами, составленными из этнических украинцев.

Георгия Жукова. Ватутин происходил из крестьянской семьи Воронежской губернии. Он не был причастен к революционным событиям 1917 года, а в РККА попал по мобилизации в апреле 1920-го. В армии Ватутин открыл в себе задатки военного и сумел сделать блестящую карьеру. Уже в середине 1920-х бывший селянин командовал ротой, а в 1931 году дослужился до начальника штаба 28-й Горской стрелковой дивизии. С тех пор Ватутин неизменно занимал командные должности. Начало войны генерал-лейтенант встретил на посту первого заместителя начальника Генштаба

С 30 июня 1941 года Ватутин последовательно занимал позиции начальника штаба Северо-Западного фронта, заместителя начальника Генштаба по Дальнему Востоку, командующего войсками Воронежского, затем Юго-Западного и снова Воронежского фронтов. С 20 октября и вплоть до смерти он руководил войсками 1-го Украинского фронта.

Ватутин был редким представителем высшего командного состава, о ком исключительно положительно высказывались все коллеги.

Так, член Военного совета Юго-Западного фронта Никита Хрущев в числе преимуществ Ватутина выделял трезвый образ жизни, высокую трудоспособность и очень хорошую военную подготовку.

Начальник Генштаба Александр Василевский констатировал, что генерал «по заслугам снискал себе общее признание и всенародную любовь». А Жуков в мемуарах называл своего бывшего заместителя «высокоэрудированным и мужественным военачальником», отличавшимся «исключительным трудолюбием и широтой стратегического мышления» и «завидной способностью коротко и ясно излагать свои мысли». Кроме того, по словам маршала, Ватутин «имел на редкость красивый и четкий почерк».

Во время неожиданного нападения отряда УПА численностью не менее 100 бойцов при въезде в одно из сел на юге Ровенской области Ватутин, имевший возможность отступить на двух автомобилях, решил дать бой и лично вступил в перестрелку вместе с несколькими офицерами. Итогом боя стало тяжелое ранение командира в бедро с раздроблением кости.

Ватутина экстренно эвакуировали в Киев, куда в срочном порядке прибыл главный хирург Красной армии Николай Бурденко. Несмотря на предпринятые меры, у полководца развилась газовая гангрена. Единственной мерой по спасению жизни генерала консилиум определил ампутацию.

Однако Ватутин категорически отказался, и 15 апреля, спустя 1,5 месяца после ранения, скончался от заражения крови.

Два дня спустя его торжественно похоронили в киевском Мариинском парке, а в 1948-м на могиле был установлен 8,5-метровый памятник работы Евгения Вучетича . В последние годы этот монумент регулярно подвергается атакам вандалов: в памятные даты, связанные с самим Ватутиным или РККА, статую обливают красной краской или вешают на нее таблички с критической характеристикой деятельности генерала.

Совершаются нападения на памятники Ватутину и в других местах. Например, весной 2018 года националисты разбили кувалдами монумент в Бердичеве и увезли в неизвестном направлении скульптуру в Сумской области. А в марте текущего года был уничтожен памятник в селе Феськовка Черниговской области. Четыре года назад дочь Ватутина обращалась к российским властям с просьбой перенести прах отца на военное кладбище в Мытищах.