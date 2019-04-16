Самолет кабмина Германии аварийно сел в Берлине

Аварийную посадку в берлинском аэропорту Шенефельд совершил самолет летной службы бундесвера, которая занимается транспортировкой членов кабинета министров, федерального президента и руководства бундестага

Спустя короткое время после взлета во вторник, 16 апреля, экипаж обнаружил неполадки в работе одной из систем и принял решение вернуться в Шенефельд, передает Deutsche Welle.

«Контролируемое приземление было невозможно», — сообщил представитель ВВС Германии.

Самолет Bombardier Global 5000 при посадке задел взлетно-посадочную полосу обоими крыльями. В настоящее время самолет проходит техническую проверку.

По словам представителя ВВС, на борту не было пассажиров. Самолет, выполнявшийся рейс из Берлина в Кельн , прошел в Шенефельде плановое техническое обслуживание. Члены экипажа находятся на обследовании в больнице бундесвера.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен похвалила действия экипажа, который «посадил самолет в тяжелейших условиях и предотвратил худшее».

В общей сложности в самолетном парке летной службы бундесвера имеются 14 лайнеров, часть из нихдовольно старые. На немецких правительственных самолетах в последнее время участились инциденты, связанные с неисправностями. 11 апреля министр финансов ФРГ Олаф Шольц был вынужден отправиться на другом самолете в США из-за того, что ранее у правительственного лайнера А340 « Конрад Аденауэр » при приземлении в Кельне лопнула покрышка шасси.

1 апреля при посадке в Нью-Йорке лопнула покрышка у того же самого правительственного самолета «Конрад Аденауэр», на борту которого находилась делегация главы МИД Германии Хайко Маса. В феврале 2019 года из-за неисправности в системе гидравлики шасси правительственного лайнера Airbus A319 министр Мас был вынужден продлить свое пребывание в Мали до тех пор, пока за ним и его делегацией не прислали борт A340 «Теодор Хойс».

В конце января федеральный президент Герании Франк-Вальтер Штайнмайер не смог вовремя вылететь из Эфиопии из-за технических неполадок правительственного самолета. Большой международный резонанс вызвал также «сбой электронных систем» самолета канцлера Германии Ангелы Меркель, направлявшейся в ноябре 2018 года на саммит стран «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. В результате этой поломки Меркель пропустила открытие саммита.