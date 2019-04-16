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В избирательных фондах Зеленского нашли криптовалюты из ДНР 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины (СБУ) ведет проверку информации о финансировании избирательной компании кандидата в президенты Владимира Зеленского из России и самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщают «Украинские новости».
В СБУ утверждают, что сотрудник Министерства госбезопасности ДНР Андрей Пинчук, которого ведомство называет полковником ФСБ России, дал указание военнослужащему армии ДНР и владельцу криптовалютной биржи WEX Дмитрию Хавченко финансировать кампанию Зеленского за счет деятельности биржи.
Другой информации о расследовании в СБУ не сообщили.
Украинская спецслужба начала расследование о «российском следе» в избирательной кампании Зеленского после сообщения центра «Миротворец».
В январе стало известно, что Зеленский числится одним из конечных бенефициаров кипрской компании Green Family Ltd, ведущей кинобизнес в России и имеющей связи с российским Минкультом. Спустя несколько дней он объявил, что вышел из состава владельцев фирмы.
На сайте «Миротворца» (заблокирован в России — прим. «Ленты.ру») выкладываются личные данные людей, считающихся на Украине сепаратистами и агентами Кремля. До 2016 года веб-ресурс поддерживали СБУ, МВД Украины и другие официальные ведомства страны.
На Украине 31 марта прошел первый тур президентских выборов. Победитель выявлен не был, и во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский, набравший более 30 процентов голосов, и действующий президент Петр Порошенко, получивший почти вдвое меньше.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ФСБ , СБУ , МВД , Lenta.ru
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