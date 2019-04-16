В избирательных фондах Зеленского нашли криптовалюты из ДНР

В СБУ утверждают, что сотрудник Министерства госбезопасности ДНР Андрей Пинчук, которого ведомство называет полковником ФСБ России , дал указание военнослужащему армии ДНР и владельцу криптовалютной биржи WEX Дмитрию Хавченко финансировать кампанию Зеленского за счет деятельности биржи.

Другой информации о расследовании в СБУ не сообщили.

Украинская спецслужба начала расследование о «российском следе» в избирательной кампании Зеленского после сообщения центра «Миротворец».

В январе стало известно, что Зеленский числится одним из конечных бенефициаров кипрской компании Green Family Ltd, ведущей кинобизнес в России и имеющей связи с российским Минкультом. Спустя несколько дней он объявил, что вышел из состава владельцев фирмы.

На сайте «Миротворца» (заблокирован в России — прим. «Ленты.ру») выкладываются личные данные людей, считающихся на Украине сепаратистами и агентами Кремля. До 2016 года веб-ресурс поддерживали СБУ, МВД Украины и другие официальные ведомства страны.