Луценко прокомментировал освобождение Савченко

Ранее судьи Броварского районного суда Киевской области не успели продлить арест Савчено и главе центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, который также проходит по делу, до истечения срока действия предыдущего постановления суда. Таким образом, ночью в понедельник обвиняемых освободили в зале суда. Теперь, согласно законодательству, прокуратура может подать в суд новое ходатайство об избрании Савченко и Рубану меры пресечения.

"Дело Савченко-Рубана 28.01.2019 было направлено в суд с обвинительным актом. Поэтому можно было бы сказать, что вчерашнее решение (вернее — его отсутствие) о мере пресечения на время судебного процесса — исключительная компетенция суда. Но ряд последних резонансных судебных решений, когда ареста избегают подозреваемые в убийстве и терроризме, заставляют признать судебная система тяжело больна", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

По его словам, причин для таких выводов несколько. В частности, по словам Луценко, это несовершенное законодательство, позволяющее "манипуляции с бесконечными изменениями адвокатов" — у Савченко их было 8 платных и 1 государственный. Также, по мнению Луценко, роль играет недостаточное количество судей, что в связи с отводами, заявленными стороной защиты, приводит к постоянным изменениям подсудности дела.

"Причина третья — нежелание отдельных судей выполнять свою работу. Иначе как самоустранением трудно назвать самоотвод в этом деле только потому, что кто-то из родственников судьи проживает на оккупированной территории", — написал генпрокурор.

Он подчеркнул, что освобождение из-под стражи Савченко и Рубана на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятия обвинения. "ГПУ настаивает на достаточности доказательств Савченко и Рубана в совершении преступлений. Уверен, что завоз тяжелого оружия с так называемой ДНР (самопровозглашенной Донецкой народной республики — Прим. ред.) для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным", — подчеркнул Луценко.