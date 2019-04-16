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«Сердце в пепле»: появился коллаж из обложек о Нотр-Даме 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Главный редактор французской газеты Le Journal du Dimanche Сириль Пети создал коллаж с сегодняшними обложками почти сотни ежедневных печатных изданий со всего мира, которые были посвящены пожару в соборе Нотр-Дам. Коллаж Пети опубликовал в своем твиттере.
Собор Парижской Богоматери загорелся вечера примерно в 19:00. Лишь около получаса назад глава парижской пожарной службы Габриэль Плюс сообщил, что пожар потушен полностью.
В результате ЧП обрушились большая часть кровли Нотр-Дама, верхняя часть его шпиля и часы. Причины возгорания пока не установлены, однако в прокуратуре столицы Франции считают, что оно возникло случайно, возможно, в ходе ремонта на верхних уровнях храма.
Пока пожар длился, сочувствие по этому поводу выразили представители множества стран, в том числе России, Кубы, Пакистана, Японии.
Журналисты отреагировали на это по-своему. В твиттере главред Le Journal du Dimanche Сириль Пети разместил коллаж из 96 сегодняшних обложек печатных СМИ. На каждой были размещены кадры Нотр-Дама в огне, а сопровождали их такие определения произошедшего, как «Печаль» и «Трагедия», однако чаще всего СМИ обыгрывали буквальное значение сочетания слов «Нотр-Дам» («Наша Дама») — «Наша драма».
Комментарии
В мире , Генпрокуратура РФ
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