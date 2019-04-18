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Пожар в Нотр-Даме заставил женщину поверить в чудо 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Пользовательница Twitter Кейли Крейн (Kaylee Crain) разозлила юзеров соцсети, предположив, что отсутствие повреждений на алтаре и кресте после пожара в парижском соборе Нотр-Дам доказывает существование бога. Об этом она написала у себя в Twitter-аккаунте в день происшествия — 15 апреля.
@kayleecrain__
«После всех разрушений, что принес с собой огонь в Нотр-Даме, алтарь и крест остались нетронутыми. Пожалуйста, объясните мне, как после этого можно не поверить в бога», — такими словами девушка сопроводила пост с фотографией интерьера собора после пожара. Ее запись стала вирусной, набрав около 70 тысяч лайков и репостов.
В комментариях к публикации пользователи пытались доказать Крейн, что сохранение золотого креста можно объяснить с точки зрения науки.
«Температура плавления золота — 1064 градусов Цельсия, а температура, при которой горит дерево, составляет около 600 градусов», — написал один из юзеров.
Некоторые принялись иронизировать над словами девушки.
«Камни тоже остались нетронутыми. Я теперь верю в камни. Я теперь убежден, что камни — мои господа и спасители!» — пошутил в комментариях Mark Hardwicke. «Твое предположение о том, что огонь с температурой 600 градусов Цельсия каким-то образом расплавит металл, плавящийся при 1064 градусах, доказывает, почему нам так сильно нужна образовательная реформа», — сделал вывод пользователь ASPK.
Пожар в Нотр-Дам де Пари, начавшийся вечером 15 апреля, уничтожил часть кровли собора, часы и шпиль. Огонь удалось потушить только на следующий день. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что восстановление здания займет около пяти лет, но другие эксперты высказывают более пессимистичные оценки.
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В мире , Пожары
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