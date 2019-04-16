Выход Великобритании из Евросоюза не станет концом сообщества. Об этом заявил во вторник в Страсбурге глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на последней перед выборами сессии Европарламента текущего созыва. Ее транслировала пресс-служба Европарламента.
"Brexit не станет концом ЕС. Я хочу напомнить, что, когда создавалась Еврогруппа (совет министров финансов государств еврозоны), от участия в этом союзе отказались Дания, Швеция, Великобритания. В нем приняли участие только те, кто был заинтересован, и этот принцип прекрасно сработал", — сказал он.
На сессии ЕП Юнкер и председатель Евросовета Дональд Туск проинформировали евродепутатов о результатах саммита ЕС 10 апреля, на котором европейские лидеры приняли решение о возможности отсрочки Brexit до 31 октября с условием проведения в Великобритании выборов в Европарламент 23-26 мая.