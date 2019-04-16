Вооруженная группа лиц, задержанная возле поселка Иванковичи в Киевской области, готовила преступление в отношении одного известного криминального авторитета, а не кандидата в президенты Владимира Зеленского, заявила во вторник пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
Ранее советник главы МВД, депутат Антон Геращенко заявил, что полиция задержала группу вооружённых людей около дома Зеленского в поселке Иванковичи.
"Официально заявляем, что никакого отношения указанная задержанная группа лиц к кандидату в президенты Украины Зеленскому не имеет. В правоохранительных органах отсутствует какая-либо информация по подготовке ими преступления в отношении последнего", — написал Сарган на странице в Facebook.
Пресс-секретарь отметила, что группа была задержана в лесу, рядом с дорогой, которая ведет в поселок Иванковичи.
"Отдельные средства массовой информации из-за сообщения одного из народных депутатов ошибочно начали трактовать данное событие, как возможное покушение на него", — заявила она.
Сарган подчеркнула, что группировка готовила преступление в отношении одного известного в преступном мире авторитета по заказу пока неустановленных лиц.