Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине опровергли информацию о подготовке покушения на Зеленского 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вооруженная группа лиц, задержанная возле поселка Иванковичи в Киевской области, готовила преступление в отношении одного известного криминального авторитета, а не кандидата в президенты Владимира Зеленского, заявила во вторник пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
Ранее советник главы МВД, депутат Антон Геращенко заявил, что полиция задержала группу вооружённых людей около дома Зеленского в поселке Иванковичи.
"Официально заявляем, что никакого отношения указанная задержанная группа лиц к кандидату в президенты Украины Зеленскому не имеет. В правоохранительных органах отсутствует какая-либо информация по подготовке ими преступления в отношении последнего", — написал Сарган на странице в Facebook.
Пресс-секретарь отметила, что группа была задержана в лесу, рядом с дорогой, которая ведет в поселок Иванковичи.
"Отдельные средства массовой информации из-за сообщения одного из народных депутатов ошибочно начали трактовать данное событие, как возможное покушение на него", — заявила она.
Сарган подчеркнула, что группировка готовила преступление в отношении одного известного в преступном мире авторитета по заказу пока неустановленных лиц.
Последние новости
Пожар в соборе Парижской Богоматери "С Донбассом поступим по-новому": Зеленский взорвал политику Украины Британцы опять раскрыли тайну гибели президента Польши под Смоленском
Комментарии1
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Лариса Сарган , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случай или знамение? Почему сгорел Нотр-Дам98
В РПЦ предложили покаяться французам после пожара487
Люди с пулеметами задержаны у дома Зеленского37
Чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»18
YouTube посчитал фейком пожар в Нотр-Дам-де-Пари
Видео
Случай или знамение? Почему сгорел Нотр-Дам
Происшествия В мире
В РПЦ предложили покаяться французам после пожара
В мире Европа
Пока вы не уснули: Россия порвала с НАТО
В мире
Число пострадавших в Нотр-Дам-де-Пари выросло
Происшествия Пожары
В московском метро захватили заложницу
Происшествия
Люди с пулеметами задержаны у дома Зеленского
В мире Украина
Брат тигра Амура предрек Зеленскому победу
В мире Украина
Нотр-Дам-де-Пари в огне: появились детали пожара
Пожары В мире
На Украине посмеялись над пожаром в Нотр-Дам-де-Пари
В мире Украина
Католикос всех армян прокомментировал пожар в Париже
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение