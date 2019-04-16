Бойфренда Бутиной обвинили в мошенничестве на $2,3 млн

Состоявшего в отношениях с россиянкой Марией Бутиной, находящейся в американской тюрьме, политического консультанта Республиканской партии Пола Эриксона обвиняют в мошенничестве на сумму в $2,3 млн Об этом сообщает The Associated Press.

Согласно имеющейся информации, эти данные содержатся в документах суда американского штата Южная Дакота. Эриксон якобы предлагал инвесторам вкладывать деньги в его бизнес. При этом он обещал им прибыль, а на самом деле использовал эти средства в личных целях, в частности на оплату обучения Бутиной. В его схеме с фиктивными инвестициями оказались замешаны 78 человек.

По предварительной информации, выдвинутые против него обвинения к россиянке отношения не имеют.

Ранее сообщалось, что Бутина захотела в деревню к бабушке.