На Украине посмеялись над пожаром в Нотр-Дам-де-Пари

«Позор»: посла Франции возмутила шутка украинца про Нотр-Дам

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт в своем твиттере раскритиковала украинского политтехнолога Тараса Березовца, пошутившего о связи пожара в соборе Парижской Богоматери с визитом Владимира Зеленского во Францию.

«Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери», — написал Березовец (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Он отметил, что Елисейский дворец, резиденция президента, тоже «мог бы полыхнуть».

«Как вам не стыдно!? Позор», — так прокомментировала его шутку Дюмонт.

В своем твите посол отметила официальные страницы украинского министра иностранных дел Павла Климкина и самого МИД Украины.

В комментариях к твиту Дюпон отметился официальный аккаунт МИД России.

«А чему Вы удивляетесь. Ваша школа», — написали российские дипломаты, сопроводив свой пост карикатурой Charlie Hebdo на крушение российского Ту-154.

А чему Вы удивляетесь. Ваша школа. pic.twitter.com/4V4DYEnvPy— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 15 апреля 2019 г.

Крупный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери вечером 15 апреля. По предварительной информации, возгорание началось во время реставрационных работ. Открытое горение продолжалось в Нотр-Даме более девяти часов. В результате обрушились шпиль и кровля собора, но фасад, каркас и башни удалось спасти.