На Украине посмеялись над пожаром в Нотр-Дам-де-Пари

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«Позор»: посла Франции возмутила шутка украинца про Нотр-Дам 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт в своем твиттере раскритиковала украинского политтехнолога Тараса Березовца, пошутившего о связи пожара в соборе Парижской Богоматери с визитом Владимира Зеленского во Францию.
«Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери», — написал Березовец (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Он отметил, что Елисейский дворец, резиденция президента, тоже «мог бы полыхнуть».
«Как вам не стыдно!? Позор», — так прокомментировала его шутку Дюмонт.
В своем твите посол отметила официальные страницы украинского министра иностранных дел Павла Климкина и самого МИД Украины.
В комментариях к твиту Дюпон отметился официальный аккаунт МИД России.
«А чему Вы удивляетесь. Ваша школа», — написали российские дипломаты, сопроводив свой пост карикатурой Charlie Hebdo на крушение российского Ту-154.
Крупный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери вечером 15 апреля. По предварительной информации, возгорание началось во время реставрационных работ. Открытое горение продолжалось в Нотр-Даме более девяти часов. В результате обрушились шпиль и кровля собора, но фасад, каркас и башни удалось спасти.
Комментарии69
В мире , Видео , Украина , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Charlie Hebdo , МИД , Франция
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