Савченко рассказала о переменчивости украинцев

Савченко отметила, что получить год тюрьмы на Украине после заключения в России было «очень странно». По ее словам, она «очень хорошо поняла, что такое пропаганда».

«Была странная ситуация почувствовать какие украинцы: как быстро очаровываются, и как быстро разочаровываются. Как можно быть героем Украины, а на следующий день врагом народа, только потому, что власть так сказала», — сказала Савченко.

Броварский городской районный суд Киевской области 16 апреля постановил освободить из-под стражи Савченко и главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана. За день до этого суд принял решение не продлевать меру пресечения.