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Савченко рассказала о переменчивости украинцев 

Lenta.ru 48 минут назад
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко дала комментарий после своего освобождения из СИЗО. Ее слова цитирует «Страна.ua».
Савченко отметила, что получить год тюрьмы на Украине после заключения в России было «очень странно». По ее словам, она «очень хорошо поняла, что такое пропаганда».
«Была странная ситуация почувствовать какие украинцы: как быстро очаровываются, и как быстро разочаровываются. Как можно быть героем Украины, а на следующий день врагом народа, только потому, что власть так сказала», — сказала Савченко.
Броварский городской районный суд Киевской области 16 апреля постановил освободить из-под стражи Савченко и главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана. За день до этого суд принял решение не продлевать меру пресечения.
Савченко была задержана в середине марта 2018-го. Ей вменяют подготовку теракта в центре Киева и покушений на представителей украинской власти, в том числе на президента Петра Порошенко.
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Комментарии14
В мире , Видео , Петр Порошенко , Надежда Савченко , ФСИН , Верховная Рада
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