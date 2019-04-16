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Во Франции начался сбор средств на восстановление Нотр‐Дама 

360tv.ru + ещё 2 25 минут назад
Фото: 360tv.ru
Сбор средств на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери начался во Франции. Раздел «Спасем Нотр-Дам» был размещен на официальном сайте государственного фонда культурного сохранения наследия страны, пишет РИА «Новости».
Желающие могут сделать взнос от 50 до 500 евро или же указать любую другую сумму. Еще один способ помочь в реставрации — настроить ежемесячное списание от 10 до 100 евро или другой суммы по выбору.
В комментарии организации подчеркивается, что все собранные средства пойдут на восстановление собора.
Пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером в понедельник, 15 апреля. Шпиль и часы собора уже обрушились. Огонь целиком охватил крышу здания. В результате пострадал один человек: во время тушения собора один из пожарных получил серьезные травмы.
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