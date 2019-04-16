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Встреча Путина и Дутерте ожидается в ближайшие месяцы 

Р-Спорт + ещё 2 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Президенты России и Филиппин Владимир Путин и Родриго Дутерте могут уже в ближайшие месяцы провести встречу, сообщил министр сельского хозяйства Филиппин Эммануэль Пиньоль.
"Даты нет, но они должны встретиться в ближайшие месяцы", — сказал министр в интервью "Коммерсанту".
Он заявил, что одной из главных тем на встрече Путина и Дутерте может стать обсуждение перспектив соглашения между Евразийским экономическим союзом и Филиппинами.
"Оно увеличит товарооборот, достаточно серьезно. Мы ожидаем, что оно поможет выправить наш торговый баланс с Россией и другими государствами ЕАЭС. Конкретных дат назвать не могу, переговоры идут", — добавил министр.
Он также рассказал, что филиппинские компании заинтересованы в поставках в Россию кокосовой продукции.
"Поставки кокосов нас особенно интересуют, это сейчас главный наш экспортный товар, у нас огромные урожаи. Мы пытаемся сейчас найти новые рынки, особенно в России и Восточной Европе", — сказал Пиньоль.
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Комментарии1
В мире , Политика , Владимир Путин , ЕАЭС , Филиппины
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