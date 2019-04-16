Встреча Путина и Дутерте ожидается в ближайшие месяцы

Президенты России и Филиппин Владимир Путин и Родриго Дутерте могут уже в ближайшие месяцы провести встречу, сообщил министр сельского хозяйства Филиппин Эммануэль Пиньоль.

"Даты нет, но они должны встретиться в ближайшие месяцы", — сказал министр в интервью "Коммерсанту".

Он заявил, что одной из главных тем на встрече Путина и Дутерте может стать обсуждение перспектив соглашения между Евразийским экономическим союзом и Филиппинами.

"Оно увеличит товарооборот, достаточно серьезно. Мы ожидаем, что оно поможет выправить наш торговый баланс с Россией и другими государствами ЕАЭС. Конкретных дат назвать не могу, переговоры идут", — добавил министр.

Он также рассказал, что филиппинские компании заинтересованы в поставках в Россию кокосовой продукции.