«Здание очень хрупкое». Что будет дальше с собором Парижской Богоматери

Спасение собора Парижской Богоматери, который загорелся в понедельник вечером, ещё не закончилось, а во Франции и за ее пределами уже разгорелась горячая дискуссия о виновных в трагедии и дальнейшей судьбе известной на весь мир христианской святыни. О том, что будет дальше со знаменитым храмом — в материале РИА Новости.

Что с реликвиями

С понедельника Париж начал готовиться к важному событию. В Страстную пятницу, 19 апреля, в Нотр-Дам де Пари должна была пройти торжественная церемония выноса Тернового венца Спасителя. Величайшую святыню христианского мира, которую в еще строящийся собор привез в 1239 году король Франции Людовик Святой, демонстрировали лишь раз в месяц. Все остальное время она хранилась в специальном сейфе. Он, собственно, и спас реликвию от огня.

А вот судьба большинства других святынь храма неизвестна. Например, непонятно, удалось ли спасти Владимирскую икону Богоматери, подаренную собору патриархом Алексием II в 2007 году.

"Видя кадры пожара Парижского собора, я испытываю боль, наворачиваются слезы. Уверен, что многие православные христиане, особенно те, которые живут во Франции, находятся в таком же состоянии", — сказал РИА Новости представитель РПЦ при Совете Европе и Европейском Союзе, настоятель русского храма Всех Святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых).

Сами парижане признаются, что не верят своим глазам. Город охватила истерика: кто-то молится стоя на коленях, кто-то рыдает, кто-то ругается.

"Это не теракт, это несчастный случай. Но до чего же несчастный!", — сказал РИА Новости один из очевидцев.

"Как спичка"

Собор строился не очень долго, по меркам Средневековья. В 1163 году его заложили, а в 1345 году закончили, правда, не полностью. Мелкие косметические работы велись вплоть до начала XVIII века, пока королевским указом не было решено полностью переделать алтарь. Говорят, во время работ местному кузнецу Бискорне поручили выковать узорные врата. Мастер никак не мог справиться с заказом и поэтому, согласно легенде, попросил помочь ему самого дьявола, в обмен на душу, конечно же. Так или иначе, из уст в уста передается поверье, что без "чертовщины" при возведении собора не обошлось.

Об этом же наверняка подумали пожарные: в силу своей известности и значимости Нотр-Дам де Пари изучен ими вдоль и поперек. Но пламя почему-то остановить не удалось — крыша вспыхнула, как спичка.

"Тушить Огонь на крыше — не то же самое, что тушить его внизу здания", — так объяснил бывший пресс-секретарь пожарной службы Парижа Лоран Вибер.

В итоге огонь распространился настолько быстро, что крыша собора полностью прогорела. Это привело к обрушению шпиля, самой "молодой" части памятника — его возвели только во второй половине XIX века.

"Знак свыше?"

Что интересно, мистический настрой — мол, неспроста, что собор сгорел за неделю до католической Пасхи — сбил как раз служитель Католической Церкви . Представитель Конференции католических епископов Франции Оливье Дюма заявил РИА Новости, что не верит, что в этой трагедии есть "знаки свыше". Зато он сам подал знак, кто может быть виноват в пожаре.

"Мы знаем, что там (на крыше собора — прим.ред.) проводились работы. И этот огонь связан с ними", — подчеркнул он.

Работы эти начались летом прошлого года, до этого в течение нескольких лет Католическая церковь чуть ли не умоляла французские власти выделить деньги на спасение собора. "Его главные элементы в скором времени не смогут выполнять свои функции и тогда под угрозой окажется стабильность всего строения", — заявлял прежде представитель Нотр-Дам де Пари Андре Фино.

По подсчетам экспертов, сделанным в 2017 году, на сохранение собора нужно было выделить 150 миллионов евро. Для сбора средств был даже создан специальный фонд. И вот, казалось бы, проблема сдвинулась с мертвой точки: знаменитый шпиль Нотр-Дама почти год был окружен лесами.

"Этот монумент принадлежит Франции. Так что государство сначала должно озаботиться его восстановлением, а потом подключатся и Католическая церковь, и все французы", — отметил Оливье Дюма.

Он неспроста возлагает ответственность за реставрацию на государство. В 1905 году правительство Франции отняло у Церкви собор, объявив его национальным достоянием. Правда, спустя годы оно отдало святыню в пользование священнослужителям.

"Кропотливая работа"

Помимо причины пожара, есть ещё одна интрига: сколько времени уйдет на восстановление святыни. К счастью, о строительстве с нуля речи, скорее всего, не идёт — пожарным удалось спасти фасад и башни, а также некоторую часть внутреннегоинтерьера храма. Но в целом, по всей видимости, дело плохо.

"Придется восстанавливать не только внешний антураж собора, но и проверять конструктивные элементы. Это кропотливая работа: сначала по оценке, потом по восстановлению. Учитывая, что это во Франции, все будет сделано скрупулезно… Я думаю, что собор будет отреставрирован в течение 10-12 лет — не меньше", — заявил РИА Новости главный древлехранитель Русской православной церкви, член патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин.

Что интересно, именно десять лет в свое время потребовалось знаменитому писателю Виктору Гюго , чтобы убедить французскую и мировую общественность в необходимости срочной реставрации Нотр-Дам де Пари. Его роман "Собор Парижской Богоматери", действие которого происходит вокруг святыни, вышел в свет в 1831 году, ровно тогда, когда парижане яростно спорили о том, нужно ли сносить изрядно обветшавший храм.

Сейчас же парижане единодушны в том, что один из символов их города и Франции в целом нужно как можно скорее восстановить. А вот вопросы, за чей счёт и кто вообще виноват в трагедии, — вот что послужит пищей для жарких споров.