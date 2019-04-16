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Французский астронавт — о пожаре в Нотр-Даме: «Мое сердце разбито» 

РИА Новости 1 час назад
Французский астронавт Тома Песке, совершивший в 2016-2017 годах полет на МКС и готовящийся к новому полёту, рассказал о своих чувствах из-за пожара в соборе Парижской Богоматери.
Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем объята несущая конструкция. На место ЧП приехали президент и премьер Франции. Около 400 пожарных мобилизованы на тушение. По данным французских СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами.
"Приземлился в Хьюстоне, увидел изображения Нотр-Дама, объятого пламенем. Даже если я видел его лишь издалека и не обращал особого внимания, мое сердце все равно разбито — история, наследие и красота обратились в дым. Собор виден из космоса, стоит только чуть приблизить", — написал он в Twitter.
Запись Песке сопровождает снимок Парижа из космоса, на котором действительно можно рассмотреть местоположение собора.
Тома Песке — десятый астронавт Франции. В 2016-2017 годах он совершил первый полет на МКС длительностью 197 суток, во время которого выполнил два выхода в открытый космос. Следующий полёт Песке в космос запланирован на конец 2020 года.
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В мире , Видео , Франция
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