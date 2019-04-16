Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал, что может грозить Ассанжу в случае экстрадиции в Швецию 

РИА Новости 11 минут назад
Фото: Reuters
Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу может грозить около двух лет тюрьмы в случае экстрадиции в Швецию, полагает шведский юрист, профессор и директор Стокгольмского центра международного права Пол Вранге (Pal Wrange).
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в преступлениях на сексуальной почве, последние семь лет, с июня 2012 года, скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции, которую разрешил британский суд. В 2017 году дело против Ассанжа в Швеции было закрыто, однако после новостей о его задержании адвокат потерпевшей потребовала возобновить дело. В настоящее время прокуратура изучает возможность возобновления расследования.
"Статья, по которой его обвиняют, предполагает от двух до шести лет лишения свободы. Как я понимаю оценку, которую провел адвокат по уголовным делам, в случае если Ассанж будет осужден, срок ему будет назначен ближе к минимальному, ближе к двум годам", — считает Вранге.
Он также добавил, что несмотря на то, что дело против Ассанжа не потеряло своей актуальности, доказательства против него становятся менее убедительными с течением времени. "Поскольку (в подобных делах — ред.) основа — это свидетельские показания, а показания девятилетней давности могут быть не такими четкими, как недавние. Поэтому возможно, что с течением времени доказательства становятся все слабее", — считает эксперт.
США сейчас обвиняют Ассанжа в сговоре с экс-военнослужащим Челси Мэннинг и публикации похищенных служебных документов. Минюст США сообщал, что в случае вынесения обвинительного приговора Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы. В случае же предъявления обвинений по закону в шпионаже основателю WikiLeaks в США может грозить смертная казнь.
Вранге полагает, что решение о том, чей запрос на экстрадицию удовлетворить — шведский или американский — будет зависеть от британских властей. "Против него (Ассанжа — ред.) был выдан европейских ордер на арест, это соответствует экстрадиции внутри ЕС. До тех пор, пока этот ордер в силе, Швеция имеет приоритет. Тем не менее, решение будет приниматься британскими властями в соответствии с британским законодательством и условиями соглашения об экстрадиции с США", — отмечает юрист.
Последние новости
Пожар в соборе Парижской Богоматери "С Донбассом поступим по-новому": Зеленский взорвал политику Украины Британцы опять раскрыли тайну гибели президента Польши под Смоленском
Комментарии
В мире , ЕС , Генпрокуратура РФ , Wikileaks , Министерство юстиции США , Швеция , Эквадор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Эквадора оправдался за выдачу Ассанжа8
«Нужны десятилетия»: Нотр-Даму вынесли вердикт151
Что потеряно при пожаре в Нотр-дам де Пари15
Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»42
Страны мира сочувствуют и предлагают помощь Франции2
Видео
Пока вы не уснули: Россия порвала с НАТО
В мире
Нотр-Дам-де-Пари в огне: появились детали пожара
Пожары В мире
«Конечно, переспала бы»: Бузова унизила бывшего мужа
Шоу-бизнес
Никуда не пойдет: Зеленскому нашли замену
В мире Конфликты
«Крысолов с дудочкой»: Запад поднял Порошенко на смех
Украина В мире
Неожиданно: Верка Сердючка едет на «Евровидение»
Шоу-бизнес Другое
Недолго музыка играла: Зеленский попал под статью
Украина В мире
«Путинскую Россию» впутали в борьбу за Финляндию
Конфликты В мире
Вынесен вердикт: Зеленский не признал Крым
Украина В мире
«Теперь видно, какая вы украинка»: Maruv затравили
Шоу-бизнес Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение