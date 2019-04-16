Эксперт рассказал, что может грозить Ассанжу в случае экстрадиции в Швецию

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу может грозить около двух лет тюрьмы в случае экстрадиции в Швецию , полагает шведский юрист, профессор и директор Стокгольмского центра международного права Пол Вранге (Pal Wrange).

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в преступлениях на сексуальной почве, последние семь лет, с июня 2012 года, скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции, которую разрешил британский суд. В 2017 году дело против Ассанжа в Швеции было закрыто, однако после новостей о его задержании адвокат потерпевшей потребовала возобновить дело. В настоящее время прокуратура изучает возможность возобновления расследования.

"Статья, по которой его обвиняют, предполагает от двух до шести лет лишения свободы. Как я понимаю оценку, которую провел адвокат по уголовным делам, в случае если Ассанж будет осужден, срок ему будет назначен ближе к минимальному, ближе к двум годам", — считает Вранге.

Он также добавил, что несмотря на то, что дело против Ассанжа не потеряло своей актуальности, доказательства против него становятся менее убедительными с течением времени. "Поскольку (в подобных делах — ред.) основа — это свидетельские показания, а показания девятилетней давности могут быть не такими четкими, как недавние. Поэтому возможно, что с течением времени доказательства становятся все слабее", — считает эксперт.

США сейчас обвиняют Ассанжа в сговоре с экс-военнослужащим Челси Мэннинг и публикации похищенных служебных документов. Минюст США сообщал, что в случае вынесения обвинительного приговора Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы. В случае же предъявления обвинений по закону в шпионаже основателю WikiLeaks в США может грозить смертная казнь.