Порошенко связал Зеленского с командой Януковича

Кроме того, Порошенко призвал Зеленского прийти в понедельник и подискутировать в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Порошенко заявил, что у его соперника «есть 40 минут», передает РИА «Новости».

«Приедете, не бойтесь, выступите перед людьми, зададите мне вопросы и сами ответите на сложные вопросы», — сказал Порошенко, заявив, что хочет не обмениваться обвинениями, а обсудить будущее Украины.

В избирательном штабе Зеленского заявили, что кандидат не придет в понедельник на эфир.

Напомним, на днях Порошенко уже требовал от Зеленского «в течение 40 минут» приехать в студию. В ответ Зеленский заявил: «Петр Алексеевич прекрасно знает, что сейчас я нахожусь в Париже, во Франции, потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины меня туда сопровождали».

Кроме того, Зеленский не пришел на дебаты на стадион «Олимпийский», так как намерен встретиться там с Порошенко 19 апреля. В итоге Порошенко пришлось «вести дискуссию» в отсутствие соперника.