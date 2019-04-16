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Порошенко связал Зеленского с командой Януковича 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Если Владимир Зеленский возглавит Украину, то к власти вернутся «те, кто работал с командой Януковича», заявил действующий президент Украины Петр Порошенко.
Кроме того, Порошенко призвал Зеленского прийти в понедельник и подискутировать в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
Порошенко заявил, что у его соперника «есть 40 минут», передает РИА «Новости».
«Приедете, не бойтесь, выступите перед людьми, зададите мне вопросы и сами ответите на сложные вопросы», — сказал Порошенко, заявив, что хочет не обмениваться обвинениями, а обсудить будущее Украины.
В избирательном штабе Зеленского заявили, что кандидат не придет в понедельник на эфир.
Напомним, на днях Порошенко уже требовал от Зеленского «в течение 40 минут» приехать в студию. В ответ Зеленский заявил: «Петр Алексеевич прекрасно знает, что сейчас я нахожусь в Париже, во Франции, потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины меня туда сопровождали».
Кроме того, Зеленский не пришел на дебаты на стадион «Олимпийский», так как намерен встретиться там с Порошенко 19 апреля. В итоге Порошенко пришлось «вести дискуссию» в отсутствие соперника.
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Комментарии1
В мире , Видео , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , СБУ , РИА Новости
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