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В штабе Зеленского отказались переносить дебаты на другое время 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского отказались от предложения действующего главы государства Петра Порошенко переносить дебаты 19 апреля на стадионе «Олимпийский» на более раннее время.
Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на представителя по вопросам избирательной кампании штаба Зеленского Дмитрия Разумкова.
По его словам, украинским законодательством предусмотрено, что дебаты должны проходить с 19.00 до 22.00 19 апреля.
Разумков добавил, что считает «вопросом» тот факт, что команда Порошенко «ищет каждый раз какие-то лазейки», чтобы не прийти на стадион 19 апреля к 19.00 для участия в дебатах.
«На самом деле, если мы даже говорим о наших согражданах, то в рабочее время в пятницу им будет трудно прийти на стадион, чем вечером, когда у всех уже закончится рабочий день», — заявил он.
Ранее Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля с 16:00 до 18:00.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Интерфакс
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