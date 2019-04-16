Люди с пулеметами задержаны у дома Зеленского

Бандиты собирались расстрелять кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского из пулемета дальнобойностью три километра, но были задержаны. Об этом в своем фейсбуке заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.
По его словам, киллеры переделали внедорожник «Тойота Прадо» в «своеобразную тачанку», на заднее сиденье установили пулемет ДШК и «затаились» в лесу у дороги к селу Иванковичи.
В расположенном неподалеку коттеджном поселке живет Зеленский. Его бандиты и намеревались убить «из мотивов мести», однако были задержаны в ходе полицейской спецоперации.
В пресс-службе генерального прокурора Украины Юрия Луценко агентству УНИАН подтвердили задержание вооруженных людей поблизости от дома Зеленского, но не то, что убить они хотели кандидата в президенты.
По словам главы пресс-службы Ларисы Сарган, бандиты готовили покушение на соседа Зеленского — не названного по имени криминального авторитета.
Киллеры были задержаны в рамках досудебного расследования по уголовному производству по пяти статьям — «Приготовление к преступлению», «Незаконное обращение с оружием», «Незаконное завладение транспортным средством», «Умышленное убийство, совершенное по заказу» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».