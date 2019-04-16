Люди с пулеметами задержаны у дома Зеленского

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тачанка и пулемет: на Зеленского готовили «покушение» 

Рамблер + ещё 15 28 минут назад
Бандиты собирались расстрелять кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского из пулемета дальнобойностью три километра, но были задержаны. Об этом в своем фейсбуке заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.
По его словам, киллеры переделали внедорожник «Тойота Прадо» в «своеобразную тачанку», на заднее сиденье установили пулемет ДШК и «затаились» в лесу у дороги к селу Иванковичи.
В расположенном неподалеку коттеджном поселке живет Зеленский. Его бандиты и намеревались убить «из мотивов мести», однако были задержаны в ходе полицейской спецоперации.
В пресс-службе генерального прокурора Украины Юрия Луценко агентству УНИАН подтвердили задержание вооруженных людей поблизости от дома Зеленского, но не то, что убить они хотели кандидата в президенты.
По словам главы пресс-службы Ларисы Сарган, бандиты готовили покушение на соседа Зеленского — не названного по имени криминального авторитета.
Киллеры были задержаны в рамках досудебного расследования по уголовному производству по пяти статьям — «Приготовление к преступлению», «Незаконное обращение с оружием», «Незаконное завладение транспортным средством», «Умышленное убийство, совершенное по заказу» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Комментарии47
В мире , Видео , Украина , Юрий Луценко , Владимир Зеленский , Верховная Рада , УНИАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Кремль подготовил план для жителей Донбасса62
«Утонут все»: Соловьев о судьбе кораблей НАТО в Азовском море114
Галкин приструнил Собчак за Нотр-Дам-де-Пари52
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в Нотр-Даме4
Случай или знамение? Почему сгорел Нотр-Дам281
Видео
Случай или знамение? Почему сгорел Нотр-Дам
Происшествия В мире
В РПЦ предложили покаяться французам после пожара
В мире Европа
«Утонут все»: Соловьев о судьбе кораблей НАТО в Азовском море
Армия Общество
Пока вы не уснули: Россия порвала с НАТО
В мире
Число пострадавших в Нотр-Дам-де-Пари выросло
Происшествия Пожары
Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео
Наука и техника
В московском метро захватили заложницу
Происшествия
Люди с пулеметами задержаны у дома Зеленского
В мире Украина
Брат тигра Амура предрек Зеленскому победу
В мире Украина
Нотр-Дам-де-Пари в огне: появились детали пожара
Пожары В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение