В Париже у горящего Нотр-Дам-де-Пари обрушился шпильс

По официальной версии, Собор Парижской Богоматери — он же Нотр-Дам-де-Пари — начал активно строиться при Людовике VII в 1163 году. Король участвовал во Втором крестовом походе, считался благочестивым человеком и покровителем строительства. При нем во Франции начался расцвет готической архитектуры. На возведение собора Людовик VII выдал парижскому епископу Морису де Сюлли 200 фунтов серебра.

Нотр-Дам не был задуман как некое особенное религиозное сооружение: каменные храмы в тот период возводили и на Руси. Для сравнения, примерно параллельно с парижской стройкой шла работа над Успенским собором во Владимире , а знаменитый Софийский собор в Киеве был заложен почти на 150 лет раньше.

Местом для возведения Нотр-Дама была выбрана восточная часть острова Сите на Сене, где примерно за 1,5 тыс. лет до этого появилась Лютеция, предшественница Парижа.

В полном соответствии с духом времени, строительство шло неспешно. Богослужения начали проводить в неготовом соборе приблизительно через 20 лет после закладки первого камня. Окончательно процесс завершился лишь в середине XIII века.

В следующие столетия собор претерпевал в основном косметические изменения. Его высота — 35 м, длина — 130 м, а ширина — 48 км. Колокольни возвышаются над Парижем на 69 м.

Располагаясь в самом сердце французской столицы, Нотр-Дам видел всю историю страны — и во многих случаях выступал непосредственным участником событий. В 1450 году здесь открылся новый процесс по делу Жанны д'Арк, инициированный уже после казни Орлеанской девы и полностью ее оправдавший.

Во время Французской революции в конце XVIII века Собор Парижской Богоматери оказался под угрозой уничтожения как «твердыня мракобесия». Впрочем, согласно декрету Максимилиана Робеспьера, сооружению гарантировалась сохранность в обмен на выкуп, который должны были заплатить верующие парижане «на нужды революций». Нотр-Дам устоял, хотя многие монархические символы все-таки были уничтожены.

Так, Робеспьер лично распорядился обезглавить каменные изваяния французских королей.

Шпиль снесли, колокола переплавили на пушки, большинство скульптур разрушили. Некоторые из утраченных, как казалось, творений были заново обретены двести лет спустя — в 1970-е их обнаружили под одним из парижских домов, чей хозяин выкупил реликвии у разбушевавшихся революционеров и спрятал «до лучших времен».

Легендарные горгульи, узнаваемый символ Нотр-Дама, были установлены уже позже, во второй половине XIX века. Они не только олицетворяют человеческие грехи и злых духов, но и выполняют практическую задачу — являются частью водостоков, защищающих здание от последствий дождя.

Еще до старта реставрационных работ всерьез обсуждалась целесообразность существования храма. После революционного лихолетья он порядком обветшал и представлял угрозу возможным падением элементов. Дискуссию о сносе свел на нет очень вовремя вышедший роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». После феноменального успеха произведения Нотр-Дамом заинтересовались уже не только как культовым учреждением, но и как ценным памятником французской культуры. Деньги на ремонт выделили — и собор продолжил существование. Восстановление фасада, статуй и внутреннего убранства, создание нового шпиля, сгоревшего 15 апреля 2019-го, заняло 23 года.

Именно тогда, в середине 1860-годов, через семь веков после начала строительства, собор и площадь перед ним приняли тот вид, который хорошо знаком современным туристам.

Собор Парижской Богоматери воспевали и другие творцы. Например, в 1912 году стихотворение Notre Dame посвятил ему выдающийся отечественный поэт Осип Мандельштам

«…Но чем внимательней, твердыня Notre Dame, Я изучал твои чудовищные ребра, — Тем чаще думал я: из тяжести недоброй И я когда-нибудь прекрасное создам…»

В 1302 году в Нотр-Даме собрались Генеральные Штаты — первый французский парламент. В 1572-м здесь состоялось бракосочетание лидера гугенотов Генриха Наваррского и католички Маргариты Валуа. На торжественную церемонию в Париж, как известно, съехались виднейшие гугеноты, над которыми через шесть дней после свадьбы католики учинили жестокую резню, вошедшую в историю как Варфоломеевская ночь.

С Нотр-Дамом неразрывно связаны важнейшие события в жизни Наполеона Бонапарта.

В 1802 году Сенат первой Французской республики продлил срок полномочий консула до пожизненного. А двумя годами позже, уже в качестве императора, будущий покоритель Европы короновался в Соборе Парижской Богоматери со своей супругой Жозефиной. Наконец, 26 августа 1944 года в Нотр-Даме в присутствии генерала Шарля де Голля прошло исполнение «Магнификата» в честь освобождения Парижа. Знаковое событие состоялось менее чем через полгода после чествования в этих же стенах лидера коллаборационистского режима Виши маршала Анри-Филиппа Петена.