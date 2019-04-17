Команда Порошенко приготовилась к бегству

Соратники Порошенко начинают покидать своего лидера. Фраза, брошенная бывшим губернатором Донбасса: «Когда корабль тонет, крысы бегут… Все переобуваются на ходу», — похожа на правду, отмечают местные эксперты. Несколько высокопоставленных сотрудников администрации Порошенко уже покинули свои места. Кого называют следующими в очереди перебежчиков и на какой день назначен самый массовый побег?

Сергей Тарута , бывший губернатор Донецкой области (который был назначен туда вскоре после Майдана, и занимал пост до октября 2014 года) заявил: на Украине никто не верит в победу Порошенко во втором туре 21 апреля.

«Известно, что когда корабль тонет, то крысы бегут, — констатировал Тарута. — Это сейчас происходит с командой Порошенко. Все переобуваются на ходу, никто не верит в его победу. Заявления пишут даже силовики».

Заявление бывшего губернатора сложно назвать голословным. В отставку замглавы администрации президента Украины, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк, который отвечал за спецслужбы. Причем Кондратюк ушел, хлопнув дверью: направил на имя Порошенко заявление с обвинением действующего президента в том, что тот считает себя «единоличным защитником Украины».

В начале недели появились (позже опровергнутые) слухи о бегстве за границу главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Украинская пресса практически уверена в том, что со своего поста ушел замглавы президентской администрации Алексей Филатов . В отличие от Кондратюка, он не стал устраивать скандал — просто ушел в отпуск, и теперь в администрации Порошенко на Банковой улице вынуждены опровергать заметки о том, что чиновник не вернется в команду.

«Ушли одни из самых продвинутых», — констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин. По его мнению, куратору спецслужб Кондратюку всё «это надоело», а Филатов просто «умеет считать».

Соскин уверен, что следующим высокопоставленным чиновником, который сбежит со своей должности, станет генпрокурор Юрий Луценко . По его словам, глава украинской Генпрокуратуры уже «не выполняет поручения Порошенко », на что указывает фактический выход на свободу Надежды Савченко

И это, заметим, притом, что Савченко и экс-переговорщика по Донбассу Владимира Рубана (также освобожденного из-под стражи) обвиняют ни много ни мало в подготовке нападения на Верховную раду и даже убийства Порошенко. Если ближайший соратник и кум Порошенко, генпрокурор Луценко действительно уже нелоялен своему шефу, то дела действующего президента в самом деле плохи.

«Надо ждать, когда побегут из Верховной рады депутаты-мажоритарники, — полагает Соскин. — Наверное, они уже готовятся к этому. Была информация о нардепе от «Блока Петра Порошенко» Алексее Гончаренко, который уже говорит, что ему не нужен Порошенко… Может, фейк, может, и нет. А чиновники в президентской администрации думают, что пересидят и все равно будут кому-то нужны. Они как зомбированные ждут до конца», — говорит эксперт.

Сам Алексей Гончаренко заверил газету ВЗГЛЯД, что никуда не намерен уходить вне зависимости от результатов президентских выборов. «Я даже не знаю, кто такой Олег Соскин. Видимо, он не очень грамотный политолог. Все это похоже на провокацию», — заявил депутат.

Медиаэксперт Анатолий Шарий, также усомнился в том, что депутат Гончаренко попытается перебежать «под новую власть».

«Гончаренко конец в любом случае. Он не сможет прибиться ни к какой стае. Он будет до конца с Петей (Порошенко). Кто-то, возможно, заберет его в Испанию и поселит в будке как свою собаку», — сказал Шарий газете ВЗГЛЯД.

Медиаэксперт, в целом, согласен, что речь уже идет о массовом бегстве из команды Порошенко. «Бегут массово. Мы знаем, как уже ищут подходы к новой власти. Руководство управления госохраны ведет переговоры с предполагаемым новым начальником. Ему предлагаются отступные в виде двадцати квартир и 500 тыс. долларов. Я озвучивал эту информацию», — рассказал Шарий газете ВЗГЛЯД.

Он напомнил о том, что некоторые украинские чиновники летали в Израиль. Среди них был и генпрокурор Луценко, «который ищет возможность остаться при власти, понимая, что, потеряв власть, он лишится свободы и вернется на нары». Напомним, в 2012 году нынешний генпрокурор был приговорен к 4 годам лишения свободы за превышения полномочий и хищения с использованием служебного положения; в 2013 году помилован решением Януковича, после Майдана полностью реабилитирован как жертва политических преследований.

«Это вполне объективно и нормально, что чиновники разбегаются», — считает Шарий. Он напомнил, что ранее заявление о выходе из Блока Петра Порошенко написал депутат Мустафа Найем. «Чего так долго ждал Найем? Если хочешь выходить из Блока „Петра Порошенко“ — выходи, будь последовательным, выходи из Верховной рады. Ряд других интересных граждан, например, как (депутат) Светлана Залищук, прибились к Анатолию Гриценко. Сергей Лещенко старательно пытается войти в команду Зеленского. Они не самые опасные люди, которые были в БПП. По моей информации, БПП намерен переходить в жесткую оппозицию. Они не смогут просто перебежать.

У команды Зеленского фишка — не брать бывших, хотя там уже прибилось несколько бывших», — подытожил Анатолий Шарий.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский оценивает ситуацию более сдержано. По его мнению, экс-губернатор Тарута преувеличивает массовость исхода людей из окружения Порошенко. Называть это явление «повальным» преждевременно, сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

Но, добавляет Погребинский, в победу Петра Порошенко на предстоящих 21 апреля выборах действительно мало кто верит. «И действительно, есть серьезные люди, которые уже побежали. Основания сказать, что часть людей бросает Порошенко, тоже есть», — подытожил эксперт. В частности, идут разговоры о неких отставках в СБУ

«Надо ждать воскресенья, — прогнозирует Соскин. — Вот тогда мы увидим это массовое бегство, если Порошенко не предпримет кровавую провокацию. Самое интересное начнется после оглашения экзитполов».

По мнению собеседника, нынешняя ситуация на Украине похожа на ту, которая хорошо знакома читателям и телезрителям по «Семнадцати мгновениям весны» — созданная Гитлером государственная машина работала до самого последнего момента.