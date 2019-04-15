Блогер поплатился за критику фэншуя

Блогер, раскритиковавший фэншуй офисного здания в Пекине, был приговорен к выплате компенсации и извинению перед владельцем постройки. Об этом сообщает CNN.

Автор (его имя не называется) был осужден за статью, опубликованную в ноябре 2018 года в блоге независимой медиа-компании Zhuhai Shengun. В ней он советовал всем арендаторам офисного здания Wangjing SOHO немедленно съехать, потому что его расположение и планировка не соответствуют принципам фэншуй — древнекитайской науки о том, как потоки энергии в пространстве влияют на жизнь людей.

В настоящее время запись удалена, но CNN приводит несколько цитат из нее.

«Дороги вокруг Wangjing SOHO формируют большой злой дух, символизирующий конфликты. В здании можно найти все табу фэншуй. Компании, которые там расположены, развиваются по одному сценарию: сначала быстро растут, потом слабеют и быстро приходят в упадок», — предупреждал арендаторов блогер.

Как отмечают журналисты, несколько крупных компаний, снимавших офисы в здании, действительно закрылись. Китайский канал Panda TV прекратил работу в марте 2019 года, а система совместного использования велосипедов Bluegogo обанкротилась еще в 2017 году.

Владелец здания подал в суд на блогера, обвинив его в нанесении ущерба репутации Wangjing SOHO, и выиграла дело. Теперь автор должен выплатить компании 200 тысяч юаней (около миллиона 900 тысяч рублей) в качестве компенсации за убытки в бизнесе и извиниться перед владельцами небоскреба.

Wangjing SOHO — комплекс зданий, построенных архитектором Захой Хадид в 2015 году. Он состоит из трех башен, самая высокая из которых достигает 656 футов в высоту (около 200 метров). По замыслу Хадид, башни должны напоминать по внешнему виду горный хребет.