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Вместо Зеленского на дебаты с Порошенко на канале ICTV придет его советник 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: ТАСС
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не придет в понедельник на программу "Свобода слова" на канале ICTV для дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко, вместо лидера президентской гонки будет его советник Александр Данилюк, сообщается в анонсе на странице передачи в Facebook.
Дебаты Порошенко и Зеленского в воскресенье не состоялись: оппонент действующего главы государства так и не появился на стадионе "Олимпийский", куда сам же позвал Порошенко. По официальной версии, они так и не смогли согласовать время встречи: Порошенко настаивал на дебатах 14 апреля, Зеленский готовится ко встрече на стадионе 19 апреля. Порошенко призвал Зеленского прийти в понедельник и подискутировать в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"В студии будет действующий президент Петр Порошенко, советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк", — говорится в анонсе.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Зеленский, который набрал в первом туре почти вдвое больше голосов, чем действующий президент. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Украина , Александр Данилюк , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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