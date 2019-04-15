Вместо Зеленского на дебаты с Порошенко на канале ICTV придет его советник

Дебаты Порошенко и Зеленского в воскресенье не состоялись: оппонент действующего главы государства так и не появился на стадионе "Олимпийский", куда сам же позвал Порошенко. По официальной версии, они так и не смогли согласовать время встречи: Порошенко настаивал на дебатах 14 апреля, Зеленский готовится ко встрече на стадионе 19 апреля. Порошенко призвал Зеленского прийти в понедельник и подискутировать в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"В студии будет действующий президент Петр Порошенко, советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк", — говорится в анонсе.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Зеленский, который набрал в первом туре почти вдвое больше голосов, чем действующий президент. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%.