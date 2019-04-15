В штабе Порошенко назвали собственника билбордов с надписью «конец»

Представитель избирательного штаба президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что собственником агитационных билбордов с надписью "конец" и изображением уходящего главы государства является компания группы "Приват" украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Ранее такие билборды появились в Киеве и других городах страны. В администрации главы государства заявили, что не имеют отношения к их размещению

По словам Медведева, хотя на билбордах нет исходных данных, "но следы всегда остаются".

"Каждый борд, каждая площадь имеет своего владельца. Наши специалисты по вопросам рекламы выяснили, что владельцем этих щитов является компания "Доверие аутдор", которая в свою очередь принадлежит группе "Приват" Игоря Коломойского", — сказал Медведев на брифинге в понедельник.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Зеленский, который набрал в первом туре почти вдвое больше голосов, чем действующий президент. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%.

Ранее на Украине появились билборды с изображением российского и украинского президентов, на них Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов Путину. В агитационных палатках Порошенко также раздавали газеты с подобным изображением. Тираж составлял 4 миллиона экземпляров. Тогда экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заинтересовалась, получал ли Порошенко разрешение Путина на использование его фото. Избирательный штаб украинского президента заявил, что не спрашивал. Такая реклама Порошенко вызвала возмущение в сети. Позже билборды заклеили.